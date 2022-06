Renouvellement du mandat de la Minusma : Les observations du Mali attendues ce matin - abamako.com

Renouvellement du mandat de la Minusma : Les observations du Mali attendues ce matin Publié le lundi 13 juin 2022 | Le Pays

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop participera ce lundi 13 juin à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le renouvellement du mandat de la force onusienne au Mali. Selon des sources proches de la diplomatie malienne, le ministre Diop crachera ses vérités, comme a fait son Premier ministre en septembre dernier.







Un énième renouvellement du mandat de la Minusma ? La décision sera prise aujourd’hui au siège des Nations Unies, en présence du ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. Les autorités maliennes vont-elles admettre cette énième prolongation du mandat d’une force onusienne qui, neuf ans durant, n’a pas obtenu les résultats attendus ? La suite sera connue aujourd’hui. Mais il est fort probable que le mandat de la Minusma soit prolongé. La preuve : en avril dernier, le Premier ministre Dr Choguel Kokalla a déclaré devant les membres du Conseil national de transition que le « mandat de la Minusma sera prolongé ». Vendredi 10 juin 2022, face à des dizaines de journalistes, il a indiqué que « le retrait de la Minusma du territoire du Mali n’était pas sur la table du gouvernement ».



Le Mali dira ses vérités



Même si le Mali ne s’opposera pas au renouvellement du mandat de la Minusma, elle dira ses quatre vérités pour que les choses changent. « En effet, contrairement aux attentes du peuple malien, l’environnement notoirement terroriste dans lequel la Minusma a été déployée en 2013 s’est dégradé continuellement. Au fil du temps, il s’est même métastasé, car les Groupes armés terroristes qui ont envahi près des deux tiers de notre territoire national en 2012 ont été dispersés sans jamais être anéantis. Ils se sont reconstitués et se sont renforcés », avait déclaré le Premier ministre au siège des Nations Unies en septembre 2021. Ce renouvellement du mandat de la Minusma est l’occasion pour les autorités maliennes de cracher à nouveau leurs vérités sur les tares de la force onusienne. Aux dires du Premier ministre, le ministre Diop portera aujourd’hui la voix du Mali au siège des Nations Unies. Il étalera les observations des Maliens sur la Minusma. A défaut de refuser un renouvellement qui risque de braquer toute la communauté internationale contre le Mali, les autorités pourront demander à revoir le mandat de la force onusienne.



Dans son dernier rapport trimestriel, la Minusma a accusé les forces armées maliennes d’avoir commis plus de 300 cas de violations des droits humains. Au nom du Mali, le ministre Diop contestera ce rapport. En tout cas, selon ce qu’a déclaré le chef du gouvernement.



Il faut rappeler que des milliers de Maliens réclament la fin de la Minusma.



B. Guindo



Source: LE PAYS