UJRM : Un gala en hommage du journaliste reporter Publié le lundi 13 juin 2022 | Le Pays

L’Union des journalistes reporters du Mali (Ujrm) a tenu une conférence de presse, samedi 11 juin 2022, à la Maison de la presse de Bamako (PM). Objectif : informer sur l’état d’avancement des préparatifs de la première édition de sa grande soirée gala « Nuit de l’Ujrm » qui aura lieu le 18 juin 2022, à l’hôtel de l’Amitié. Un évènement qui mettra au-devant de la scène le journaliste reporter. Il est placé sous la haute présidence du ministre Harouna Toureh, chargé de la Communication, et coparrainé par Salif Sanogo, ancien DG de l’Ortm, et Fatoumata Mbraka Mint Hamoudy, présidente de l’association Femmes d’ici et d’ailleurs.



Parallèlement à la mise en place du nouveau bureau de l’Association des éditeurs de presse privée (Assep), samedi 11 juin, à la Maison de la presse de Bamako, l’Union des journalistes reporters du Mali (Ujrm) a réuni ses membres pour faire l’état des préparatifs de sa grande soirée dénommée « Nuit de l’Ujrm ». A la différence des multiples activités toujours ornées par les patrons de presse, ce gala qui se tiendra le 18 juin prochain vise à mettre au-devant de la scène le journaliste reporter. C’est pourquoi, lors de cette soirée, un zoom sera fait sur le métier du journaliste reporter, notamment ses conditions de vie et de travail. Aussi, il est prévu d’encourager symboliquement les patrons de presse qui ont su se faire distinguer par leur courage en mettant en place un minimum de conditions pour le travail bien fait.







Parallèlement, les journalistes dont le sérieux est visible dans les différents domaines de la presse (télévision, radio, presse écrite, presse en ligne) seront également primés pour inciter les autres confrères à les imiter. « À travers cette nuit, l’Ujrm veut récompenser les patrons de presse qui assurent la sécurité sociale et de travail de leurs journalistes et aussi récompenser les journalistes qui se font distinguer par leur sérieux dans le travail (comportement sur le terrain et respect de l’éthique et de la déontologie dans le traitement de l’information) », a indiqué le président de l’Ujrm, M. Boubacar Kanouté, tout en sollicitant l’accompagnement des acteurs de la presse. « Pour l’atteinte de nos objectifs pour une presse malienne assainie, nous lançons un appel vibrant à tous les acteurs de la presse malienne à accompagner cette initiative », a-t-il indiqué.



Créée en 2019, l’Union des journalistes reporters du Mali a principalement pour objectif d’assainir d’un côté le secteur de la presse malienne qui souffre d’une anarchie totale, et de l’autre côté de promouvoir et protéger les droits et devoirs de ses membres ; valoriser le métier de journalisme ; former les acteurs pour une meilleure connaissance du métier ; veiller au respect de l’éthique et la déontologie du métier ; promouvoir la solidarité et le respect mutuel entre ses membres ; promouvoir la liberté d’expression, etc.)







Cette première édition de la « Nuit de l’Ujrm » se veut être un cadre propice pour attirer l’attention des décideurs (autorités et patrons de presse) sur la vie de ces soldats de l’information. Afin de rehausser son l’éclat, l’évènement est placé sous la haute présidence du ministre de la Communication.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS