© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet



Dans le cadre de son traditionnel compte rendu avec la presse, la Direction de l’information et des relations publique des armées (Dirpa) a animé une conférence de presse vendredi 10 juin 2022. Une occasion pour l’état-major de dresser le bilan des différentes opérations. Courant tout mai dernier, ce sont 168 terroristes neutralisés, 37 interpellés, 28 armes saisies, 8 véhicules et 34 motos détruits ou saisis.



Les Forces armés maliennes (FAMa) continuent leur offensive contre les Groupes armés terroristes (GAT). Dans un bilan donné par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), près de 168 terroristes ont été neutralisés et 37 autres interpellés dans le cadre de l’opération Kélétigui courant de mai 2022. A ce chiffre s’ajoutent 28 armes saisies et 8 véhicules et 34 motos détruites ou saisies. Une prouesse effectuée notamment dans la région de Ségou, avec 20 terroristes neutralisés parmi lesquels des combattants, des poseurs d’EEI et des quêteurs. 5 suspects ont été interpelés ainsi que 10 EEI détruits, 3 AK-47 et beaucoup d’autres matériels récupérés. Toujours dans le théâtre centre, plus précisément dans la région de Douentza, des frappes aériennes des FAMa ont ciblé deux camps d’entrainement du terroriste Abou Mahamat, suivi d’un ratissage des forces terrestres dans la forêt de Foulseré, secteur de Douna, qui a permis de neutraliser 29 terroristes dont 17 combattants, 12 jeunes recrues. Selon le colonel Souleymane Dembélé, directeur de la Dirpa, avec la montée en puissance de l’armée, les terroristes sont en manque d’effectif. C’est pourquoi, selon lui, ils font de plus en plus recours aux jeunes recrues pour renforcer les rangs. Lors de cette offensive, 30 autres terroristes ont été blessés, mais ceux-ci ont franchi la frontière malienne pour se rendre dans un pays voisin. Ils ont laissé derrière eux plusieurs matériels de guerre dont 37 AK47 12 obus 3 caisses de munitions, ainsi que 2 véhicules, 23 motos 12 talkies-walkies complètement détruits. Dans la même zone, les reconnaissances offensives de l’armée ont neutralisé 12 terroristes dans un site vers la région de Douentza. 3 AK-47, 2 carabines chinoises et des fusils de chasse ont été récupérés.







Le 27 mai, une frappe aérienne contre une base de la Katibat Serma, à trois km du village de Serma, commune de Boni, a fait 31 terroristes tués, dont de nombreux chefs militaires.



Dans la région de Bandiagara, entre le 20 et le 26 mai 2022, une opération de grande envergure dans les localités de Dialassagou, Sokura et Ouenkoro, cercle de Bankass a permis de neutraliser 17 terroristes et récupérer des armes et du matériel de guerre et 9 motos. Dans le secteur de Tombouctou également, des renseignements ont permis, selon l’état-major, l’interpellation de l’auteur de l’assassinat, à Acharane, notamment d’Ahmad Ahmed Ag Zidou et son complice Analbarka Ag Moussa, qui avaient commis un crime odieux il y a six mois environ.



Les 19, 20 et 21 mai 2022, des reconnaissances offensives ont permis d’appréhender, selon l’armée, des présumés terroristes dont Abdoulaye Barry, Mohamed Alhousseyni I. Haïdara et 14 autres ainsi que la récupération de 18 motos dans la région de Mopti.







Il faut rappeler qu’actuellement, les terroristes sont de plus en plus fébriles et jouent à l’évitement et se confondent à la population, procèdent comme mode d’action les poses d’EEI, des tirs indirects sur des emprises militaires et très récemment à l’enrôlement des enfants soldats. Dans le cadre du retrait du G5, le commandant du théâtre Est a rendu une visite, le 23 mai dernier, auprès de ses hommes pour non seulement leur expliquer les motifs du retrait du G5 Sahel, mais aussi rassurer les hommes que ce retrait n’impactera en rien les opérations sur le terrain. Une occasion pour lui de manifester le soutien des FAMa aux populations déplacées. Ainsi, une consultation médicale a été accordée à plus de 500 personnes dont plus 400 enfants.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS