‘’Tombouctou, Terre de rencontres’’ : A la découverte des merveilles de la ville mystérieuse

Les berges du fleuve du Niger du Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ ont servi de cadre, du vendredi 10 au dimanche 12 juin 2022, à la première édition des Journées culturelles « Tombouctou, terre de rencontres ». Placée sous le haut patronage du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, la cérémonie d’ouverture desdites journées, initiées par l’Association des ressortissants pour le développement du cercle de Tombouctou (Ardct), a été présidée par le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo.



« Le sel vient du Nord ; l’or vient du sud, l’argent vient du pays des blancs, mais la parole de Dieu, les choses savantes et les contes jolis, on ne les trouve qu’à Tombouctou », dit-on. C’est dans cette optique que l’Association des ressortissants de développement du cercle de Tombouctou (Ardct), présidée par l’ambassadeur Mohamed Mahmoud Arby, a initié les journées culturelles, « Tombouctou, terre de rencontres » pour faire découvrir les merveilles de la cité légendaire. Cette 1ère édition placée sous le thème : « Tombouctou vous offre ce qu’il a de plus précieux ‘’SA CULTURE’’ », avait comme objectif principal de fédérer toutes les compétences de toutes les filles et tous les fils de la « ville des 333 saints », ainsi que celles de leurs amis et sympathisants autour de la cohésion, du développement et du rayonnement socioculturel de Tombouctou. Outre le chef de l’Exécutif régional, le commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, le président de l’Autorité intérimaire de Tombouctou, Boubacar Ould Hamadi, le maire de la commune urbaine de Tombouctou, Aboubacrine Cissé, des ambassadeurs accrédités dans notre pays, des partenaires stratégiques de la ville, dont l’Unesco, des ressortissants du cercle venus de l’intérieur et de l’extérieur y ont également pris part.



Ces journées étaient une occasion de promouvoir le tourisme interne, en faisant découvrir au grand public la richesse culturelle de la citée légendaire de Tombouctou (Nord-Est du Mali), afin de l’inciter à s’y rendre. Trois jours durant, les participants ont découvert les pratiques et les connaissances sur la richesse culturelle de la cité des 333 saints, notamment la cérémonie de port du turban pour les initiés, les mélodieuses panégyriques chantées à la gloire du Prophète Mohamed (Sallahou Aleyhi Wasalam), les pas de danse traditionnelle de la ville : « De Dimba des maçons, Abarbarha des bouchers, Halla des cultivateurs sans oublier le Djaba et danse du Bellé idjé… » Des danses de grâce et de souplesse, des pas cadencés de rythmes mêlant magie et exorcisme.



Ces jours de découverte de l’histoire et la culture d’Albilali Soudan ont été aussi l’occasion de déguster les plats traditionnels de Tombouctou. Des femmes venues ont présenté au public du bon Widjila, de Toukassou, de Fakouhoye, d’Almarga.



Outre cela, ces journées ont été aussi marquées par une exposition et vente des produits artisanaux, des défilés de mode, ainsi que la projection de film sur le programme de l’Unesco, portant réhabilitation du patrimoine culturel et de sauvegarde des manuscrits anciens du Mali. Trois grands panels ont aussi ont été développés sous les thèmes : « Ahmed Baba El Soudani, sa vie, son œuvre et la mosquée-université de Sankoré » ; « Tombouctou, Centre culturel et religieux de Kankou Moussa à Askia Mohamed » et « Le Maouloud, élément du patrimoine culturel mondial ». Ces panels ont été animés par les écrivains-chercheurs, Pr. Salem Ould Elhadj, Sane Chirfi Alpha, Chirfi Moulaye Haïdara et le chef de la mission culturelle de Tombouctou, Dr. Alboukhary Ben Essayouti.



Ibrahim Djitteye



Source : LE PAYS