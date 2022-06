Emploi des jeunes : « Siguida Yelen » et l’auto-école Tigana s’engagent - abamako.com

Emploi des jeunes : « Siguida Yelen » et l'auto-école Tigana s'engagent Publié le lundi 13 juin 2022 | Le Pays

Conformément à sa mission d’offrir des formations de qualité aux femmes et jeunes maliens dans divers domaines, l’Association Siguida Yelen du Mali (Asym) a noué, samedi 11 juin 2022, un partenariat avec l’auto-école Tigana. La cérémonie de signature était couplée à la remise des permis de conduire à 30 jeunes déjà outillés. Occasion pour le président de l’Asym, Abdou Coulibaly, d’annoncer la formation de 500 jeunes.



La signature de ce document, placée sous la présidence de Moumouni Guindo, représentant du ministère des Transports, a également nécessité la présence d’Abdou Coulibaly, président de l’Asym ; Cheickna Bah, DG de l’auto-école Tigana ; Lassana Diakité, entre autres. Après avoir ainsi réussi sa mission à Bamako et dans plusieurs autres régions du pays, l’association apolitique poursuit ses actions citoyennes et patriotiques. Siguida Yelen qui, à travers le pays, a volontairement formé des centaines de citoyens (femmes et hommes) en saponification, maraichage…, vient de s’engager dans un autre domaine. Pour Abdou Coulibaly, cette cérémonie avait pour but de signer le document de partenariat, voire de remettre des permis de conduire à 30 jeunes formés durant un (1) mois par l’auto-école Tigana. Le président de l’association estime que ces bénéficiaires pourront désormais faire valoir leurs compétences sur le marché de l’emploi. Ces jeunes qui ont obtenu leur permis sont du premier groupe parmi les 500 qui doivent être formés, selon lui. À cette occasion, le président de l’association s’est dit persuadé d’une chose : « Ces jeunes bénéficiaires pourront, avec ces permis, s’insérer dans la production ou le domaine de l’auto-emploi ». Il a manifesté la satisfaction des membres de l’association qui ont initié ce nouveau programme de formation à l’endroit des jeunes maliens. Cela, « afin qu’ils se rendent non seulement utiles à la société, mais pour qu’ils prennent en charge leurs familles à la sueur de leurs fronts », a-t-il indiqué. Puis, il a renchéri : « Mes félicitations et encouragements aux récipiendaires. Ils ont fait montre de bravoure et d’assiduité au cours des semaines de cours théoriques et pratiques ». Le jeune leader promet ceci aux Maliens : « Dans l’édification de notre nation, l’association Siguida Yelen ne ménagera aucun effort pour apporter sa pierre à travers une série de formations pour le secteur tertiaire, socle de tout développement durable ». Selon le président de l’Asym, « investir dans les ressources humaines, c’est la voie la plus sûre qui nous mènera à la victoire contre l’obscurantisme et le chômage ». Et Abdou Coulibaly d’exhorter les lauréats au bon usage de leurs permis. Aussi, a-t-il estimé que chaque Malien a une dette envers la société. « Je m’engage de ce fait, via ce partenariat, à former 500 jeunes d’ici à la fin de 2022 », conclut-il.







De son côté, le promoteur de l’auto-école Tigana, Cheickna Bah, trouve que l’initiative est bonne. Le directeur précisera que les 30 bénéficiaires ont été formés sur la sécurité routière ; les mécanismes élémentaires ; les signalisations horizontales et verticales ; la simulation. « Je pense qu’ils ont vraiment bénéficié d’une très bonne formation. Les membres de Siguida Yelen ont promis que cette formation va être continuelle avec ce partenariat. Ils disent qu’ils ont 500 jeunes à former au sein de cette école. Nous sommes quand même équipés et prêts à leur donner une formation de qualité », clarifie M. Bah. Ce partenariat, signé entre l’auto-école et l’association, est « gagnant-gagnant », selon le directeur.



Au nom du ministère chargé des Transports, Moumouni Guindo s’est félicité de l’initiative. D’après lui, les chauffeurs demeurent les principaux acteurs dans le ravitaillement du Mali en matière de produits de première nécessité. Le permis de conduire permet, dit-il, à la fois la création de l’emploi, la préservation de la sécurité des populations et la sécurité des conducteurs eux-mêmes. « Notre grande préoccupation est de réduire au minimum l’insécurité routière. On ne peut que se réjouir d’une telle initiative », a ajouté M. Guindo. Au nom des récipiendaires, Sidy Lamine Diarra a rassuré les uns et les autres : « Cette formation va nous servir. Ces permis permettront à beaucoup d’entre nous d’avoir de l’emploi. Nous sommes très ravis et satisfaits de cette formation reçue grâce à l’Asym que nous saluons ».



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS