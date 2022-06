Gestion des rumeurs sur la maladie à coronavirus : l’ONG Soutoura a outillé les acteurs des médias sur le sujet - abamako.com

Gestion des rumeurs sur la maladie à coronavirus : l'ONG Soutoura a outillé les acteurs des médias sur le sujet Publié le lundi 13 juin 2022

© aBamako.com par Androuicha

Atelier de formation des acteurs des médias sur la gestion des rumeurs sur la maladie à coronavirus

Bamako, le 10 juin 2022. L'ONG Soutoura a, en partenariat avec le Centre américain de Contrôle des maladies (CDC), ouvert pour 2 jours un atelier de formation des acteurs des médias sur la gestion des rumeurs sur la maladie à coronavirus.

À la faveur d’un atelier de formation de deux jours, ouvert le vendredi 10 juin 2022 à Bamako, l’ONG Soutoura a outillé les acteurs des médias de la place sur la gestion des rumeurs relatives à la Covid-19. Ils sont au total 20 journalistes issus de la presse écrite, de la presse en ligne et des radios à avoir pris part les 10 et 11 juin 2022 à cette formation qui s’est déroulée dans les locaux de la structure organisatrice du projet.



Assuré par la Direction Générale de la Santé et de l’Hygiène Publique à travers sa Section Immunisation et le Centre National d’Information, d’Education et de Communication en Santé, cet exercice de renforcement de capacités a joui de l’appui financier du Centre américain de Contrôle des maladies CDC/DDPHSIS. Cet exercice vise selon la coordinatrice de l’ONG Soutoura, à améliorer la connaissance des acteurs de medias sur les vaccins contre la COVID-19 disponibles au Mali. Ainsi deux jours durant, les journalistes bénéficiaires de la formation se sont imprégnés des rumeurs et de l’infodemie relatives à la pandémie. Le mecanisme national de gestion des rumeurs et le rôle des médias dans la réponse à apporter ainsi que les Manifestation Adverses Post Immunisation (MAPI) ont également fait objet de modules auxquels les participants se sont frottés.

À l’ouverture des travaux, la coordinatrice de l’ONG Soutoura a placé l’atelier dans son contexte et a exhorté les participants à de l’assiduité compte tenu de l’importance de l’ordre du jour. S’en est suivi un tour de table pour la présentation des participants. Sous la facilitation assurée par les représentants des DRDSES et DRS de Bamako, la formation a démarré par un pré-test pour s’achever le lendemain par un post-test, ceci pour mesurer le degré de connaissances des journalistes avant et après la formation et apprécier celles acquises au cours de la formation.





ANDROUICHA