Prorogation de la transition à 24 mois : Pour le PM Maïga, la cloche a sonné pour passer à une vitesse supérieure dans les réformes
Publié le lundi 13 juin 2022

Rencontre du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga avec le président de la Commission de l`Union Africaine
Bamako, le 25 janvier 2022.

Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a reçu le président de la Commission de l`Union Africaine, M. Moussa Faki Mahamat, à la Primature

Le premier ministre Choguel Kokalla Maïga a laissé entendre le vendredi dernier devant les médias réunis au CICB qu’après le décret fixant le délai de la Transition, les réformes vont s’enchainer à une «vitesse V pour que d’ici un an, nous créons les conditions de la tenue d’élections transparentes pour retourner à l’ordre constitutionnel normal». À cet égard, il faut rappeler qu’un projet de loi électorale prenant en compte la création de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) est déjà dans le circuit d’approbation du Conseil national de Transition (CNT).



«Nous pensons que si l’organe est mis en place, suivant la lettre et l’esprit du texte, il doit minimiser les risques de contestation des élections», a estimé Dr Choguel Kokalla Maïga. Aussi, le pays se dotera d’une Constitution conforme à nos valeurs et qui répond aux aspirations du peuple. «Une quatrième République est nécessaire», a-t-il déclaré en signe annonciateur du décret portant création de la Commission chargée de la rédaction d’une nouvelle constitution. Ce décret signé et publié un peu plus tard par le président de la transition, dit s’inscrire dans le cadre de la refondation de l’Etat. Il crée une commission chargée d’élaborer une nouvelle Constitution pendant une durée maximale de deux mois. C’est une course contre la montre qui est donc engagée.



