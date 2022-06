Le Directeur de la DIRPA face à la presse : «Le retrait définitif de la force Barkhane est prévu pour fin septembre - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Directeur de la DIRPA face à la presse : «Le retrait définitif de la force Barkhane est prévu pour fin septembre Publié le lundi 13 juin 2022 | Le challenger

© aBamako.com par AS

Conférence de presse de la DIRPA

Bamako, le 02 Septembre 2021, la Direction de l`Information et des Rélations Publiques de l`Armée a animé une conférence de presse. Tweet

Colonel Souleymane Dembélé, Directeur de l’information et des relations publiques des armées a animé, le vendredi 10 juin 2022 la traditionnelle conférence de presse sur les opérations militaires et plusieurs autres sujets d’actualité. Il a annoncé le retrait définitif de la force Barkhane pour fin septembre.



Selon Colonel Souleymane Dembélé, les opérations ’’Maliko’’ et ’’Kèlètigui’’, au mois de mai, ont comptabilisé 168 terroristes neutralisés, 37 interpellés, 28 armes saisies, 8 véhicules détruits ou saisis et 34 motos saisies.



Concernant le retrait de la force Barkhane en cours, il a déclaré que le processus se déroule bien et qu’il n’y a aucune animosité entre les deux forces. Et Colonel Dembélé de révéler que le retrait définitif du Mali est prévu pour le mois de septembre prochain. « Ce retrait se passe normalement et avec l’accompagnement des autorités maliennes. Comme le chef d’Etat major Général (CEMA) le dit « Nous ne travaillons pas dans le cadre des opérations encore, mais il n’y a aucune animosité entre les forces armées maliennes et la force Barkhane jusqu’à preuve du contraire».



En ce qui concerne le retrait du Mali du G5 Sahel, c’est une décision qui a été prise par nos autorités le 11 mai dernier, après beaucoup de péripéties sans vouloir revenir sur ces évènements, on sait que la présidence devrait revenir au Mali. Malgré les multiples sollicitations des autorités maliennes, une oreille attentive des autorités du G5 ne leur a pas été prêtée. Comme vous le savez, les autorités politiques ont toujours soutenu que ces organisations sont manipulées par d’autres forces et le Mali ne s’inscrit pas dans cette dynamique. C’est ce qui explique le retrait du Mali de la force du G5 Sahel », a-t-il dit.



Quid des informations circulant sur les réseaux sociaux relatives à l’attaque des groupes armés signataires par les FAMAS ? Pure intox a rétorqué l’officier. Car le dessein de leurs auteurs est de faire passer pour une volonté de contrarier l’application de l’Accord pour la Paix et la réconciliation, la montée en puissance de l’Armée nationale.



BD