News Société Article Société Pour combattre le chômage en civ du district de Bamako : 18 personnes ont bénéficié du fonds social des Ex-députés de la Commune IV Publié le lundi 13 juin 2022 | Le challenger

Le samedi 4 juin dans la matinée, 18 personnes, dont des jeunes, des femmes et des membres des groupements d’associations ont bénéficié des chèques dans le cadre du projet « Fonds social des Ex-députés de la Commune IV ». Un fonds initié par les Honorables Moussa Mara et Assane Sidibé. C’est au cours d’une cérémonie de remise symbolique organisée au siège du Parti Yelema(le Changement) à Hamdallaye Aci 2000 en présence de Moussa Mara et le Président du Parti Yelema, Dr Youssouf Diawara.



Cela fait presque deux ans que Moussa Mara et Assane Sidibé financent des projets en Commune IV du District de Bamako dans le cadre du « Fonds social des Ex-députés de la Commune 4 ». Ce projet initié au moment des campagnes des législatives de 2020, était une promesse faite par ces hommes politiques, une fois élus de consacrer leurs salaires de députés aux financements des projets au profit de jeunes et des femmes dans ladite commune. Et malgré la dissolution de l’assemblée, ce projet demeure toujours et aujourd’hui ce sont 99 personnes qui ont bénéficié des avantages de ce projet à travers toute la commune. Cette 8ème cohorte a vu 18 personnes decrochées leurs chèques pour le financement de leurs projets.



Pour le représentant de l’APEJ, Birama Traoré, cette initiative des députés du Parti Yelema est à saluer et à encourager. Selon ses mots, celle-ci est une mission de l’APEJ de former des jeunes ensuite financer leurs projets. C’est pour cela, dit-il, que l’APEJ a pris l’initiative d’accompagner ce projet en formant les jeunes sélectionnés. Et de profiter de cette occasion pour inviter les bénéficiaires de travailler bien pour que leurs projets soient mis en place et apportent leurs fruits qu’est la création d’emplois.



Pour sa part, la Porte-parole des bénéficiaires, Hassanatou Karembé a remercié les donateurs qui depuis des années travaillent pour les habitants de leur commune. Pour elle, le Parti Yelema à travers son ancien président travaille pour le bonheur des habitants de la commune IV. « Nous ne pouvons que remercier Assane et Moussa Mara pour leur donation et prions qu’ils aient l’énergie et la force de continuer sur ce projet », a-t-elle dit.



Selon Dr Youssouf Diawara, Président du Parti Yelema, cette initiative des députés de la Commune IV a été prise devant sa porte lors du premier meeting de campagne en marge des législatives de 2020 et qu’il était surpris parce qu’aucun homme politique n’avait pas eu le courage de dire une telle chose. Mais aujourd’hui, les Ex-députés de la Commune IV ont tenu leur promesse et c’est cela l’esprit de Yelema(le Changement) c’est d’honorer ses engagements. Pour lui, cet acte est une exemplarité politique puisque cela montre qu’un député peut contribuer au développement de sa localité avec ce qu’il perçoit comme salaire à l’assemblée. « Moussa se distingue des autres hommes politiques par sa générosité. Il aide les gens à tout moment et pousse ses proches à faire de même pour ceux qui sont dans le besoin », a-t-il confié. A l’en croire, le Parti Yelema continuera ses actions au profit des Maliens, peu importe le moment. Et de féliciter les Honorables Moussa Mara et Assane Sidibé qui ont compris cet esprit du Parti Yelema avant de le mettre en exergue.



Dans son allocution, l’Honorable Moussa Mara a tenu d’abord à remercier le comité de gestion pour leur bon boulot pour que les bénéficiaires soient bien sélectionnés. Pour lui, aujourd’hui 90% des candidats qui ont bénéficié de ce projet sont arrivés à créer au moins un emploi. « Nous invitions les bénéficiaires à servir d’exemple pour les nouveaux qui vont être sélectionnés dans les jours à venir. Cet exemple n’est autre que de travailler afin que les projets financés contribuent à lutter contre le chômage dans la commune », a-t-il indiqué.



Adama Tounkara