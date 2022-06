Scandale géologique, code minier inadéquat - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Scandale géologique, code minier inadéquat Publié le lundi 13 juin 2022 | Le focus

© aBamako.com par MS

Ville de Yanfolila

Tweet

Contrairement à l'or, le diamant est une pierre précieuse exploitée en Afrique depuis des siècles. La découverte d'un gisement à Bango Tiemala par la société Samadou Mining de Mamadou Doucoure sonne comme une bonne nouvelle pour beaucoup de maliens. Quand bien même beaucoup de nos compatriotes trouvent que l'or exploité par 13 sociétés minières, ne brille pas pour les maliens. L'existence du diamant dans notre sous sol constitue un nouvel espoir pour tout notre peuple et atteste l'énorme potentiel minier. Lithium, bauxite, uranium, fer, hydrogène, gaz et pétrole, ressources en eaux souterraines etcc. Nul doute que le Mali est d'ores et déjà gâté par Dame nature. Reste maintenant à adopter la législation nationale, faire en sorte que l'exploitation profite aux populations

Une bataille à gagner

MT