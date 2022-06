Mali : réunion de haut niveau du Conseil de sécurité à l’ONU - abamako.com

Publié le lundi 13 juin 2022 | L'Essor

Le Conseil de sécurité de l’ONU tient, ce lundi, sa réunion d’information trimestrielle sur le Mali au siège des Nations Unies, à New York, a annoncé la Radio Mikado FM



Le Représentant spécial et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), El-Ghassim Wane, qui se trouve actuellement à New York, fera un exposé aux quinze membres, ajoute la même source.



Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, devrait, également, y participer. Cette réunion intervient à une dizaine de jours du renouvellement du mandat de la MINUSMA qui expire le 30 juin.



A la suite de cette réunion, aura lieu une consultation à huis-clos au cours de laquelle les membres du Conseil recevront le projet de résolution renouvelant le mandat de la mission.



MD (AMAP)