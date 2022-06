Attaque contre le PK 11 de Koutiala : Le gouverneur appelle les populations à la vigilance - abamako.com

Attaque contre le PK 11 de Koutiala : Le gouverneur appelle les populations à la vigilance Publié le mardi 14 juin 2022 | Le Pays

Le poste de contrôle PK 11 de Koutiala a fait l’objet d’une attaque meurtrière d’hommes armés terroristes, le samedi 11 juin 2022. Le bilan fait état de 9 morts et 8 blessés, dont 7 civils. Après l’attaque, le gouverneur de la région s’est rendu sur les lieux afin de remonter le moral des forces de sécurité, présenter les condoléances de l’ensemble du peuple malien aux familles des victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Compte tenu du nombre important de civils parmi les victimes, il a invité la population à plus de vigilance.



Après l’attaque meurtrière contre le poste de contrôle (PK 11) de Koutiala, le samedi 11 juin 2022, le gouverneur de la région, M. Abdoulaye Cissé, s’est rendu sur les lieux de l’attaque afin de remonter le moral des agents de sécurité déployés sur le terrain. Le chef de l’exécutif régional a profité de cette occasion pour présenter aux familles de l’ensemble des victimes les condoléances les plus attristées des plus hautes autorités du pays. Il s’est ensuite rendu au Centre de santé de référence de Koutiala pour souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Selon des sources locales, les malfrats sont vénus à bord d’un véhicule 4×4, précisément vers 18 h 30, pour s’attaquer à ce poste de contrôle appelé PK 11, à N’gountjina, à 11 km de la ville de Koutiala. En plus des agents de sécurité, les assaillants ont ouvert le feu sur des civils, faisant 9 victimes, parmi lesquelles 2 porteurs d’uniforme, ainsi que 8 blessés, tous des civils. Après leur forfait, les assaillants auraient pris la direction de la ville de Koury, vers la frontière avec le Burkina Faso, tout en emportant avec eux un véhicule des Douanes avec un agent à bord.



Rassurant que les forces de défense et de sécurité sont à l’œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime, le gouverneur de la région de Koutiala n’a pas manqué d’inviter la population à redoubler de vigilance envers toutes les personnes suspectes.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS