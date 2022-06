Coupe du monde Qatar 2022 : quand aura-t-elle lieu et pourquoi le Qatar l’accueille-t-il ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du monde Qatar 2022 : quand aura-t-elle lieu et pourquoi le Qatar l’accueille-t-il ? Publié le mardi 14 juin 2022 | BBC

© Autre presse par DR

Mondial Qatar 2022

Tweet

Les deux dernières places pour la phase finale de la Coupe du monde de football de 2022 seront décidées cette semaine lors des barrages intercontinentaux qui se tiendront à Doha, au Qatar.



Le tournoi, qui débute en novembre, sera la première Coupe du monde à se dérouler au Moyen-Orient et la première à cette période de l'année.



Cependant, la décision de l'organiser au Qatar a suscité la controverse.



Quand la Coupe du monde 2022 aura-t-elle lieu et quelle sera la température ?

La phase finale de la Coupe du monde se déroule du 21 novembre au 18 décembre, période pendant laquelle la température au Qatar atteint généralement 25°C (77°F).



Si la phase finale avait eu lieu en juin et juillet, comme c'est normalement le cas, les matchs auraient été joués sous des températures dépassant les 40°C, voire atteignant les 50°C.



Le Qatar avait initialement proposé d'organiser les finales pendant l'été dans des stades fermés et climatisés, mais ce projet a finalement été rejeté.