Mise en œuvre du projet de la grande muraille verte au Mali : La fondation Bally décidée à accompagner l'ANGMV Publié le mardi 14 juin 2022 | Le Républicain

Initiative panafricaine visant à lutter contre la désertification dans les pays du sahel et à offrir des opportunités innovantes aux populations afin de contrer l’avancée du désert, le projet de la grande muraille verte est géré au Mali par le ministère de l’environnement, de l’assainissement et du développement durable, à travers l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV). Lors de la 23ème édition de la quinzaine de l’environnement, la fondation Mossadeck Bally et l’ANGMV ont signé un accord de partenariat afin de mutualiser les efforts pour la mise en œuvre efficiente du projet dans le cadre de la lutte contre la désertification dans les pays du sahel. C’était le jeudi 09 juin 2022 au grand hôtel, sous la houlette du ministre de l’environnement, de l’assainissement et du développement durable, Modibo Koné.



« Au Mali, l’initiative de la grande muraille verte sahélo-saharienne vise, à l’horizon 2025, le développement des communautés locales, à travers une approche novatrice et inclusive, consiste à mettre en synergie des actions de lutte contre la désertification, les changements climatiques, la conservation de la diversité biologique et l’amélioration des systèmes de production agro-sylvo-pastorale », a indiqué le Directeur de l’agence nationale de la grande muraille verte du Mali, Toumany Diallo. Il a ajouté que la finalité du projet est de reverdir le Mali et de contribuer à une sécurité alimentaire durable des populations et du cheptel. Le directeur de l’ANGMV a annoncé que la signature de cet accord de partenariat entre sa structure et la fondation Mossadeck Bally apportera une impulsion nouvelle au dynamisme de la coopération bilatérale entre les deux structures. « L’ANGMV se réjouit de coopérer avec une aussi prestigieuse structure dont le président dispose d’une riche expérience dans des domaines variés dont la diplomatie environnementale», a-t-il expliqué. Avant de faire savoir que le projet couvre une bande de 2600Km de long et 215 Km de large au Mali, qui traverse 7 régions administratives que sont Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka, ainsi que 14 cercles et 55 communes. Cette coopération, selon lui, ne peut qu’être bénéfique.



Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, Modibo Koné, a cité certaines réalisations effectuées par l’agence comme l’élaboration des plans d’actions pour la gestion durable des terres ; l’adaptation aux risques éco-systémiques ; la mise en place d’un mécanisme de son financement ; les travaux pour la vulgarisation des techniques intelligentes d’adaptation au changement climatique, notamment en matière de gestion durable des terres etc. Il a, pour finir, rassuré que l’accompagnement du département ne fera pas défaut pour relever les multiples défis environnementaux.



Moussa Samba Diallo