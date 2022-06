Assassinat du chef de village d’Ibi : Acte terroriste ou règlement de compte ? - abamako.com

Assassinat du chef de village d'Ibi : Acte terroriste ou règlement de compte ? Publié le mardi 14 juin 2022 | Le Tjikan

Le chef de village d’Ibi, dans la commune de Sangha, Amoussou Kodio, a été froidement assassiné dans la nuit du mardi 7 juin 2022 vers 2h du matin. Il fut un acteur clé de l’Accord de paix conclu entre communautés de la zone. C’est pourquoi des doutes persistent sur la nature le mobil de son assassinat.



Les villages de la commune de Sangha, région de Bandiagara connaissent la stabilité depuis la signature d’un accord de cessez-le-feu entre les communautés en 2020. Même s’il n’a pas été soutenu par les chasseurs dogons (Dana Amassagou), cet accord a permis aux populations de vaquer librement à leurs occupations sans avoir à subir des représailles. C’est d’ailleurs à cause de cet accord de paix que le maire Ali Dolo, principal artisan de l’accord, a été contraint de quitter sa commune pour venir se réfugier à Bamako, par peur des représailles de la part des chasseurs dozos, farouchement opposés à cet accord. Pour eux, cet accord est une trahison. Malgré tout ça, il permit de ramener la paix dans la commune. L’un des acteurs de cet accord de paix était Amoussou Kodio, assassiné dans la nuit du 7 juin 2022 chez lui, vers 2h du matin.



« Les chemins empruntés par les auteurs de cet acte laissent croire la théorie de règlement de compte. C’est une zone stratégique. Même en temps de conflit, les terroristes ne peuvent pas accéder à cet endroit. Il s’agit bel et bien d’un acte de règlement de compte qui n’a rien avoir avec le terrorisme. Et c’est très souvent le cas ici. Beaucoup d’actes sont commis ici sous le couvert du terrorisme. D’ailleurs, 90% des crimes commis ici sont des actes de règlement de comptes. C’est triste de le dire mais c’est la réalité », a dénoncé une source locale de Sangha.



Selon cette source, l’assassinat du chef de village d’Ibi n’est qu’un cas parmi tant d’autres, mais qui sont en train d’être passés inaperçus. Selon elle, une personne a été enlevée le même jour et par les mêmes bandits dans la zone.



Les terroristes sèment la terreur dans la commune de Segué



Si dans la commune de Sangha c’est les actes de règlement de comptes sous couvert du terrorisme, dans la zone de Segué, c’est la vraie terreur des terroristes. La zone est sous contrôle des terroristes. Selon nos informations, plusieurs chefs terroristes sont cachés dans les grottes de Segué. Le mardi 7 juin 2022, dans la soirée, ils ont brûlé plusieurs maisons avec leurs contenus, dont des vivres, tués des animaux dont des bœufs et des ânes. Ils ont chassé les populations de leurs habitats. Les actes terroristes dont il est question se sont déroulés plus précisément à Woundo, selon nos informations. Leur présence est également signée à Yolo Yabe. Créant ainsi une véritable situation d’angoisse des populations. Beaucoup sont en train de fuir vers le village de Segué qui semble plus sécurisé par rapport aux autres villages de cette commune.



Affaire à suivre



M.Dolo