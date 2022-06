Opération Kèlègui : Plus d’une centaine de terroristes neutralisés en mai - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Opération Kèlègui : Plus d’une centaine de terroristes neutralisés en mai Publié le mardi 14 juin 2022 | Le Tjikan

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Dans sa logique de donner des informations vraies aux citoyens sur les différentes opérations menées par les Forces armées maliennes, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) a tenu sa traditionnelle conférence de presse annuelle vendredi 10 juin dernier, dans ses locaux. Durant le mois de mai, au cours de ses différentes opérations, les FAMa ont neutralisé 168 terroristes, 37 terroristes interpellés, 28 armes saisies, 8 véhicules saisis ou détruits, 34 motos détruites ou saisies, a indiqué le colonel Souleymane Dembélé, directeur de la Dirpa.



Le colonel Souleymane Dembélé, directeur de la Dirpa, au cours d’une conférence de presse, a fait le point de la situation sécuritaire générale du pays. Il dira que les FAMa maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Kèlètigui.



Situation des opérations sur le théâtre Est (Gao, Ménaka et Kidal)



A Gao, il a indiqué qu’Hassan Abou Moctar, impliqué dans plusieurs attaques terroristes dont celle dirigée contre l’emprise FAMa de Tessit, a été interpellé. 2 suspects en possession de matériels de guerre appréhendés.



Théâtre centre (Mopti, Bandiagara, Douentza, Ségou, Tombouctou)



A en croire le directeur de la Dirpa, durant le mois de mai, dans la région de Ségou, les FAMa ont pu neutraliser 20 terroristes y compris des poseurs de mine, des guetteurs (ceux qui informent les terroristes sur les mouvements des FAMa). A cela s’ajoute l’interpellation de sept suspects. Il dira aussi que 10 Engins Explosifs Improvisés ont été désamorcés, 3 AK47 et beaucoup d’autres matériels ont été récupérés. Dans la région de Douentza, il a fait mention des frappes aériennes qui ont ciblé deux camps d’entraînement du terroriste Abou Mahamah, suivies des ratissages dans la forêt de Bouna. Durant ces opérations, dit-il, ce sont 29 terroristes neutralisés dont 17 combattants et 12 jeunes recrues qui ont été tués. En plus de cela, 30 terroristes ont été blessés, 37 AK47, 12 obus, 3 caisses de minutions récupérées. Aussi, 2 véhicules, 23 motos, 12 talkies-walkies détruits.



Cependant, toujours au théâtre centre, dans le cercle de Douentza, il poursuit en disant qu’un site terroriste a été neutralisé. Cela a permis, d’après lui, la neutralisation de 10 terroristes. Aussi, 3 AK47, 2 carabines chinoises, des fusils de chasse ont été récupérés. Dans la même localité, la frappe aérienne du 27 mai sur une base de la Katiba, située à 3km du village de Serma, dans la commune de Boni, a occasionné la neutralisation de 31 terroristes dont des nombreux chefs de guerre.



«Du 20 au 26 mai, une opération de grande envergure a été menée dans la localité de Bandiagara, précisément à Diallasagou Socoura, et autres villages à Bankass ont permis de neutraliser 17 terroristes, récupérer des armes et 9 motos. Dans le secteur de Tombouctou, l’auteur de l’assassinat d’Acharane a été appréhendé et son complice. Des offensives aériennes ont permis d’interpeller plusieurs présumés terroristes. 18 motos saisies. En plus de cela, 1 groupe électrogène, 1 appareil de soudure, 1 tricycle, 4 panneaux solaires et 5 batteries ont été récupérés», a-t-il ajouté.



Zone Sud



Par ailleurs, il dira que dans la zone Sud où opèrent 2 Groupements tactiques inter-arme (Gtia) couvrant Koutiala, Sikasso, Bougouni, Nara et Koulikoro, les FAMa ont neutralisé 28 terroristes, 15 interpellés, 3 AK47, 12 motos, des bidons d’essence et d’autres matériels de guerre saisis dans le cercle de Banamba.



Selon le colonel Dembélé, les opérations se poursuivent dans ces différentes zones afin de bouter les terroristes hors du pays.



Moussa Sékou Diaby