Le Président du Mouvement pour la Refondation du Mali (MOREMA) Me Kassoum TAPO était sur le plateau d’Africable Télévision le dimanche dernier. Il a évoqué outre la bonne santé de son mouvement, l’actualité nationale tout en se disant convaincu que l’heure n’est plus de s’attarder sur certains faits qui n’auront d’autres impacts de ramener en retard. Actualité oblige, Me Kassoum TAPO estime que la Révision de la Constitution est inopportune en cette période de transition et non nécessaire. La Constitution malienne est semi présidentielle et semi parlementaire et ça (…)



Par MAHAMANE TOURÉ



Source: NOUVEL HORIZON