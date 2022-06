Le ministre DIOP au conseil de sécurité de l’ONU : Comment la MINUSMA peut-elle protéger les populations si elle n’est en mesure de faire face à la menace? - abamako.com

Le ministre DIOP au conseil de sécurité de l'ONU : Comment la MINUSMA peut-elle protéger les populations si elle n'est en mesure de faire face à la menace? Publié le mardi 14 juin 2022

Cette interrogation qui taraude plus d’un esprit ici au Mali le théâtre d’opération de la Minusma, le ministre des affaires étrangères et de la coopération SE Abdoulaye DIOP l’a posée au conseil de sécurité des Nations Unies réuni le lundi 13 juin 2022 sur le renouvellement du mandat de la mission onusienne dans notre pays. En sa qualité de représentant de l’état malien à cette rencontre de New York, le ministre était là une fois encore en train de réclamer plus de pouvoirs pour les casques bleus en mission sur le sol malien.



« Tout d’abord, je tiens à préciser que pour le Gouvernement du Mali, il est essentiel que le mandat soit centré sur la protection des populations civiles et l’appui au rétablissement de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble de son territoire.

Dans cette perspective, il est indispensable de mieux définir et articuler la notion de protection des civils dans un contexte de guerre asymétrique. Il y a lieu de clarifier contre qui on veut protéger les populations, sachant que la menace principale provient des groupes armés terroristes. Comment la MINUSMA peut-elle protéger les populations si elle n’est en mesure de faire face à la menace? » a t-il laissé entendre dans son discours avant de préciser que dans ce contexte, le mandat de la MINUSMA doit obligatoirement prendre en compte la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali, qui sont désormais en première ligne face aux groupes terroristes.



