BCEAO: une Masterclass sur "La banque dans la révolution numérique : les nouvelles règles du jeu" pour lancer les programmes de formation courts à la carte COFEB et HEC Paris Publié le mardi 14 juin 2022

Masterclass internationale sur le thème : « La banque dans la révolution numérique : les nouvelles règles du jeu »

Dakar, le 14 juin 2022 - Dans le cadre de la collaboration COFEB et HEC Paris, une Masterclass internationale sur le thème : « La banque dans la révolution numérique : les nouvelles règles du jeu » a été introduite par David Restrepo Amariles, Professeur associé en droit et intelligence artificielle à HEC Paris. Tweet

Le Centre Ouest Africain de Formation et d'Etudes Bancaires (COFEB), dans le cadre de son partenariat avec HEC Paris, a organisé, ce mardi 14 juin 2022, une Masterclass internationale sur le thème : « La banque dans la révolution numérique : les nouvelles règles du jeu ».



Introduite par David Restrepo Amariles, Professeur associé en droit et intelligence artificielle à HEC Paris, la Masterclass a permis d'exposer à un panel de décideurs, managers et dirigeants d'institutions bancaires "les nouvelles règles du jeu" dans le secteur bancaire avec la révolution numérique.



Grâce à la révolution numérique, l'intelligence artificielle permet d'amoindrir considérablement les risques d'erreurs dans le traitement des données. Cela constitue l'un des nombreux avantages qu'offre la révolution numérique dans le secteur bancaire.



En marge de cette Masterclass, le COFEB qui est le centre de formation et de recherche de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et HEC Paris ont officiellement lancé des programmes de formation courts à la carte.



Il s'agit de "programmes destinés aux professionnels des secteurs bancaires et financiers de la zone UEMOA et des autres pays d'Afrique, qui souhaitent renforcer leurs compétences dans des domaines d'expertise de leurs choix et en fonction de leur propre rythme".



Les formations courtes à la carte sous forme de Live Webinaires de COFEB & HC Paris s’adressent aux professionnels et sont déclinées en 16 modules d'une journée. Lesdits modules sont proposés au choix dans trois (3) univers différents : « Finance », « Stratégie et digital», « Management et leadership ».



Chaque module fera l’objet d’une attestation délivrée par HEC Paris et le COFEB. La participation à douze (12) modules sur les seize (16), sur une période maximale de 24 mois glissants, donne droit au « Certificat Executive Bancaire (CEB) ».



Le partenariat qui lie le COFEB et HEC Paris, initié il y a une dizaine d'années, a permis à plusieurs centaines de dirigeants de suivre avec succès les programmes certifiants, en Management Général des Activités Bancaires et en Management des Ressources Humaines. Ces programmes sont proposés de façon conjointe par le COFEB et HEC Paris.



