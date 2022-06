Retrait du Mali de toutes les instances du G5 Sahel : La décision va véritablement prendre effet à partir du 30 juin prochain - abamako.com

Retrait du Mali de toutes les instances du G5 Sahel : La décision va véritablement prendre effet à partir du 30 juin prochain Publié le mardi 14 juin 2022

© aBamako.com par AS

Inauguration du nouveau siège de la force du G5 Sahel

Bamako, le 03 Juin 2020, les responsables du G5 Sahel ont procédé à l`inauguration du nouveau siège de la force G5 Sahel à Senou. Tweet

Selon une lettre confidentielle signée du chef d’état-major général des armées maliennes ; une lettre adressée au commandant de la Force conjointe du G5 Sahel à la date de ce mardi 14 juin 2022 et dont copie nous est parvenue, il sera mis fin à l’engagement des personnels maliens en service au sein des fuseaux Ouest et Centre pour compter du 30 juin 2022. Nous vous proposons ici l’intégralité de cette lettre portant la signature du Général de Division Oumar DIARRA.



Mon général



Suivant un communiqué officiel en date du 15 mai 2022, le gouvernement du Mali annonçait le retrait du pays de toutes les instances du G5 Sahel y compris la Force Conjointe du G5 Sahel.



Par conséquent, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision politique, j’ai l’honneur de vous faire part de la décision qui met fin à l’engagement des personnels maliens en service au sein des fuseaux Ouest et Centre pour compter du 30 juin 2022. Les dispositions sont en cours pour rapatrier les personnels concernés dans les délais requis.



S’agissant des personnels en service au PCIAT de la FC du G5 Sahel, leur désengagement prend effet à compter du 30 juin 2022 avec une reprise de service dans leurs Armées et Service à compter du 1er juillet 2022.



Tout en comptant sur votre coopération et votre bonne compréhension, veuillez recevoir mon Général, mes salutations fraternelles.