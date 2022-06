Semaine sportive et culturelle à Kidal : La tradition et les hommages pour clore - abamako.com

Semaine sportive et culturelle à Kidal : La tradition et les hommages pour clore
Publié le mardi 14 juin 2022

La semaine sportive et culturelle du comité sportif de Kidal CSK a pris fin dimanche 12 juin au stade municipal de Kidal. Elle a été marquée par le jeu traditionnel, la finale du tournoi de foot, les pluies d'hommages et les récompenses par les trophées du Terroir nommés Asseyare et Akabare. ( Je suis très heureux de voir ce pan de la culture du milieu dans le programme. ''Je félicite les organisateurs et la Ligue de foot particulièrement le président Abeta AG Seydou qui œuvre depuis des décennies pour la promotion de la jeunesse de Kidal. Nous dédions cette finale à Ahmedou Ag Wadousene de l'école Baye Ag Mahaha victime d'une fracture lors du match) a dit en plus du message de fair play le DAE de Kidal Idrissa Coulibaly qui a salue de passage les autorités de la région en présence du Dcap, du président de la société civile de Kidal Attiyoub Ag Intall, de nombreux représentants de la CMA, de Tessalit, Aguelhok , des jeunes et femmes et invités de marque. Une simulation du jeu traditionnel entre des équipes A et B composées de jeunes, place à la finale du tournoi de foot entre le 1er Cycle Baye Ag Mahaha et le 2e Cycle Amidi Ag Onan. Une rencontre commentée par les médias locaux en français et arabe dans une ambiance formidable devant plus de 5000 spectateurs soldée par la victoire 2.0 de la seconde grâce à un doublé de Baye Ag Mahamoud.

Pour accompagner l'œuvre des jeunes et leur parrain la Ligue de foot, les femmes ont contribué avec l'installation de 4 Tantes en prélude au jeu traditionnel appelé Carey ou Cralle. Mention également à la sécurité de la semaine. C'est sur une note d'espoir alliant tradition et culture que la semaine du CSK a pris fin.

Rendez-vous en 2023. Boubacar Diakite Sarr Depuis Kidal la Capitale de l"Adrar