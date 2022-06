Fête de tabaski: Le prix du Bazin hausse - abamako.com

Dans la capitale malienne, le prix du bazin a pris de l’ascenseur sur les marchés alors que se pointe la fête dit de Tabaski.



Qui dit fête dit un nouveau bazin. On peut citer dans les marchés maliens des Bazins riches, moins riches, ‘’Vainqueur’’, ‘’Super-Vainqueur’’, ”Getzner”, ‘’Weba’’, brodés ou mis en teinture. Mais, en cette veille de la fête, l’affluence est moins par rapport à l’année dernière, au niveau des boutiques.



Dans les différents marchés, principalement ceux du grand marché, le prix est le même, ou parfois une augmentation de 1.500 F CFA à 2.500 F CFA sur le Bazin blanc pour la teinture et les Bazin en couleur. Nous avons visité certaines boutiques de la place pour en savoir plus.



Selon le propriétaire d’une boutique de Bazin nommé « N’Diaye et fils à Yirimadio », depuis quelques jours, le prix du Bazin ne cesse d’augmenter chaque jour. « Nous vendions le Bazin pour la teinture à 19.500 F CFA, mais le mètre est vendu aujourd’hui à 8.000 F CFA, soit 24.000 F CFA les 3 mètres » explique-t-il, avant de préciser que cette « situation est due à l’embargo car les Bazin se font vraiment rares sur le marché ».



En outre, Amadou Bathily d’ajouter : « Cette année, le prix du Bazin a connu une hausse qui n’est pas de notre faute, mais de la situation du pays. Nous avons fait une augmentation de 2.500 F CFA sur les Bazin Getzner. Les clients se font vraiment rares dans les boutiques ».



Selon Mamou Touré, teinturière, les gens ont tendance cette année à acheter les Getzner que les Bazin pour la teinture car c’est pratiquement la même chose.



Et Maïmouna Keita, une cliente, d’estimer que le Bazin avec teinture est un tissu exceptionnel qui se porte à des occasions exceptionnelles. « Vu que je dois voyager pour fêter dans la famille de mon mari à Ségou, il me faut impérativement porter un Bazin. Même avec la cherté, nous sommes obligés d’acheter et nous espérons que le prix diminue. Outre la fête de tabaski, tous les dimanches, c’est aussi des mariages » déclare-t-elle.



Rappelons qu’à chaque veille de la fête de la Tabaski, il y a une augmentation du prix des Bazin. Mais pour cette année est une première dans l’histoire de notre pays.



Hawa Traoré