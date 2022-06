Gestion des fonds de la fédération malienne de football : Le collectif des ligues majoritaires dénonce et alerte - abamako.com

News Sport Article Sport Gestion des fonds de la fédération malienne de football : Le collectif des ligues majoritaires dénonce et alerte Publié le mercredi 15 juin 2022 | Nouvel Horizon

Conférence de presse du Collectif des Ligues, Clubs et Associations Majoritaires

Bamako, le 14 juin 2022, Le Collectif des Ligues, Clubs et Associations Majoritaires a organisé une conférence de presse pour dénoncer la gestion du comite exécutif de la Fédération Malienne de Football Tweet





En vue d’édifier les hommes de média et de l’opinion publique sur la situation que vit le football malien depuis un moment, cinq des neuf ligues régionales de football communément appelés ligue majoritaire a animé hier mardi 14 juin 2022, une conférence de presse à la pyramide du souvenir pour dénoncer un certain nombre de faits, à savoir, l’interférence du comité exécutif dans la gestion des différentes ligues et la gestion des fonds de la fédération malienne de football (FEMAFOOT) . Les principaux animateurs de cette conférence étaient Sala Baby, président du Collectif, Abba Mahamane porte-parole du collectif, Yéli Sissoko, Mossa Ba entre autres (…)



ALPHA C. SOW



Source: NOUVEL HORIZON