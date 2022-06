Moralisation des prêches et lutte contre les dérapages de certains imams : Le HCIM prend plusieurs mesures et décide de s’allier aux autorités administratives et aux pouvoirs judiciaires - abamako.com

Publié le mercredi 15 juin 2022

Le Haut Conseil Islamique du Mali a décidé de « prendre le taureau par les cornes » en vue de trouver une solution définitive aux problèmes de gestion des moquées ainsi qu’aux écarts constatés lors des prêches. Pour ce faire, trois grandes résolutions ont été prises par la faitière des musulmans qui n’exclut pas de « jeter en pâture » les prêcheurs et imams qui se porteraient coupables de violations des dites décisions. « Les autorités administratives et les pouvoirs judiciaires sont invités à prendre attache avec le Haut Conseil Islamique du Mali dans le règlement des différends mettant en cause les prêcheurs, les imams, les leaders religieux et dans la gestion les conflits au sein des mosquées » , indique le (…)



Par MAHAMANE TOURÉ



Source: NOUVEL HORIZON