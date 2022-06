Bélédougou : Paix et cohésion au cœur d’un festival - abamako.com

Bélédougou : Paix et cohésion au cœur d'un festival
Publié le mercredi 15 juin 2022

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, a participé à la cérémonie de clôture du Festival international du Bélédougou, le 12 juin 2022. Une occasion pour le ministre de remémorer ses souvenirs par des visites dans cette ville qu’il a servie par le passé.



Le Festival international du Bélédougou a été officiellement clôturé le 12 juin 2022. Compte tenu de l’importance de l’évènement, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, a tenu à y être présent. Placé sous le thème : « La culture facteur de paix et cohésion sociale dans un Mali en refondation », le Festival International du Bélédougou se présente comme une œuvre commune de développement pour le ministre. « Le Festival international du Bélédougou qui nous réunit ce soir m’offre ainsi l’heureuse occasion d’exprimer ma profonde sympathie à vous, populations de la ville de Kolokani, et de vous témoigner de ma parfaite adhésion à cette œuvre commune de développement », a-t-il indiqué, tout en ajoutant que l’évènement s’inscrit en droite ligne de la mise en œuvre de la politique nationale culturelle dont un des objectifs stratégiques est de faire, selon lui, des industries culturelles un facteur de développement, de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble.



Par ailleurs, le Festival de Bélédougou était aussi une occasion pour Andogoly Guindo de revisiter la ville de Kolokani qu’il a servie par le passé. « Venir à Kolokani est toujours un plaisir, un moment de retrouvailles, de souvenirs », a-t-il souligné. C’est pourquoi, dans le cadre des festivités de la clôture de l’évènement, le ministre a visité plusieurs symboles de la culture de la région. Il s’agit, entre autres, de l’hôtel Touramakan, de la salle Mariam Bagayoko, dédiée à la légende vivante de la musique du Bélédougou (Mariam Bagayoko), etc. le ministre a également rendu une visite aux autorités religieuses de Kolokani, représentées par les familles Haïdara et Bah.



