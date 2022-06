Burkina : les médiateurs de l’espace UEMOA plaident pour la levée des sanctions contre le Mali - abamako.com

Burkina : les médiateurs de l'espace UEMOA plaident pour la levée des sanctions contre le Mali Publié le mercredi 15 juin 2022 | Minute.bf

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo a accordé, le jeudi 9 juin 2022 une audience aux médiateurs de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA), présents à Ouagadougou dans le cadre de l’assemblée générale de leur association, l’Association des médiateurs des pays membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).











L’Association des médiateurs des pays membres de l’espace UEMOA est venue au premier ministère pour faire le point de sa 6ème assemblée générale qui s’est tenue à Ouagadougou du 6 au 8 juin dernier. « Nous avons, toute cette semaine, réfléchi ensemble sur les défis auxquels notre espace communautaire est confronté. Ensuite, nous avons renouvelé notre bureau conformément à nos statuts. Et nous sommes venus voir le premier ministre pour lui rendre compte de tout cela », a décliné Me Demba Kandji, médiateur du Sénégal, porte-parole de la délégation des médiateurs de l’espace UEMOA.

« Nous avons, à la fin de nos travaux, adopté des déclarations tendant à donner notre point de vue sur la situation du Mali et les sanctions lourdes qui frappent ce pays. Nous avons demandé aux États concernés à lever ces sanctions au plus vite pour le bien des populations. Nous avons, dans une autre déclaration, tenu à marquer l’encrage institutionnel de l’institution du médiateur de la République dans l’État de droit », a affirmé Demba Kandji.

« Le médiateur de la République est une voie de recours alternative, elle n’est pas la justice, elle n’est pas l’administration publique, mais elle permet au citoyen d’obtenir gain de cause par un recours au droit ou par un recours en opportunité. Pour les deux cas, nous avons obligation de nous intéresser à la vie de nos États en termes de sécurité, en termes de bon fonctionnement de l’administration pour rassurer le citoyen et l’emmener à être d’avantage fidèle et à faire d’avantage confiance à son administration. Sans cette confiance, il n’y a pas de légitimité de l’action publique », a rappelé Me Demba Kandji.

A l’entendre, le Premier ministre quoi qu’au même niveau d’information qu’eux en ce qui concerne le rôle des médiateurs, leur a prêté une oreille attentive.

Par ailleurs, Me Demba a fait savoir qu’en tant que médiateurs, ils ont l’obligation, en marge de leur travaux, de réfléchir sur les défis auxquels l’espace communautaire est confronté. Des défis qui, selon lui, sont d’ordres socio-économique, sécuritaire et qui placent le citoyen au centre de tout cela.

Ainsi, termine-t-il : « nous sommes défenseurs de ce citoyen, nous sommes intercesseurs de ce citoyen. C’est à bon droit que nous avons réfléchi sur la paix et la sécurité de façon globale. »



Hamadou Ouédraogo

Source : Minute.bf