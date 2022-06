Kati : un militaire en état d’ivresse tire sur un pompiste - abamako.com





Un militaire, en état d’ivresse, a tiré à bout portant, dimanche dernier, sur un pompiste de la station service Somayaf, nommé Hama Poudiougou. Cette scène digne d’un film hollywoodien s’est déroulée dans la troisième région militaire du Mali, Kati.

Cet acte odieux s’est passé à Kati Farada. Selon des sources, le Maréchal de Logis, du nom de Gaoussou Djiré, membre du Groupe d’Artillerie Militaire (GAM), s’est arrêté à une station service, dans une Mercedes de couleur grise. » Après avoir pris du carburant d’un montant de 14.535 F CFA, le militaire n’a pas voulu payer la totalité de cette somme. Ainsi, des discussions houleuses se sont produites entre le porteur d’uniforme et l’agent de la station « , nous a confié un témoin oculaire.

Mécontent, le militaire a aussitôt fait sortir son arme de service et a tiré à bout portant sur le pied gauche du pompiste. » Ce dernier est ainsi tombé à terre en hurlant, tout en demandant de l’aide « , nous précise notre source.

Et le Maréchal de logis, après son forfait, a pris la poudre d’escampette. La police du commissariat du 2è arrondissement de la ville de Kati, alertée, a lancé ses éléments à sa poursuite.

Dans cette course poursuite, le militaire a ouvert le feu sur les policiers. Qui l’ont néanmoins pourchassé jusqu’à l’entrée du Camp Soundjata Kéïta. Informés par la population de son statut militaire, les éléments du commissariat de 2è arrondissement de Kati ont rebroussé chemin et ont aussitôt porté l’affaire à la gendarmerie.

C’est ainsi que la Brigade de la gendarmerie, avec l’appui de la police, a mis la main sur Gaoussou Djiré.

La vie du pompiste hors de danger

Selon plusieurs sources, le militaire, en service dans la région de Ségou, est venu à Bamako pour recevoir des soins médicaux. Il ne serait pas en possession de toutes ses facultés mentales. La vie de la victime Hama Poudiougou est hors de danger.



A. DEMBELE



Source: L’Indépendant