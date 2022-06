Défi lié au déroulement du 5è RGPH : Le gouvernement rassure avoir pris toutes les dispositions pour le relever - abamako.com

Le Ministre de l`Économie et des Finances, M. Alousséni SANOU

Le déroulement du 5è Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH5) dont la phase de terrain démarre ce mercredi 15 juin 2022 sur l’ensemble du territoire malien, constitue un défi majeur sur lequel le gouvernement se veut rassurant.



« Conscient de l’importance de cette opération, le Gouvernement du Mali, a pris toutes les dispositions nécessaires pour relever le défi. Dans ce cadre, l’Etat a obtenu l’accompagnement de certains Partenaires Techniques et Financiers dont nous saluons, ici, l’engagement. » C’est en ces termes que le ministre de l’Economie et des Finances dont le département pilote l’opération, s’est exprimé à la veille.





Pour la réussite de cette opération, le ministre Alousséni Sanou, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a laissé entendre que le gouvernement voudrait compter sur l’engagement des chefs de quartiers dans les villes et les chefs de villages et de fractions, en vue d’une meilleure orientation des Agents recenseurs déployés dans leurs localités. Le ministre a aussi imploré le dévouement des autorités administratives et municipales (Gouverneurs, Préfets, Sous-préfet, maires), pour la coordination des opérations dans leurs circonscriptions. L’accompagnement habituel des forces de défenses et de sécurité en vue de la protection et de la sécurisation de cette opération n’est pas du reste pour le ministre.



« Maliennes et Maliens, Ressortissantes et Ressortissants d’autres pays vivant sur le territoire malien. Ce Recensement nous concerne tous. Facilitons la tâche aux Agents Recenseurs en leur réservant un accueil chaleureux et en répondant clairement aux questions. Ces Agents Recenseurs mènent une mission de service public. Chacun de nous doit contribuer à sa réussite. Aidez-nous à vous recenser pour le développement du Mali! » a exhorté le ministre.



