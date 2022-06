Toilettage de notre Constitution - abamako.com

Toilettage de notre Constitution Publié le mercredi 15 juin 2022 | Mali Tribune

Dans le cadre de la refondation de l’Etat, le Président de la Transition a décrété, le vendredi 10 juin, la création d’une Commission de rédaction chargée d’élaborer un avant-projet de loi portant Constitution de la République du Mali.











Ladite Commission comprend un président, un rapporteur général et son adjoint, des experts et un personnel d’appui. Mise en place pour une durée maximale de 2 mois, la Commission produira un rapport de fin de mission et l’avant-projet de Constitution qu’elle remettra au Chef de l’Etat.



Source : Mali Tribune