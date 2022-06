CMTR : Les transporteurs s’octroient un nouveau siège - abamako.com

CMTR : Les transporteurs s'octroient un nouveau siège Publié le mercredi 15 juin 2022 | Mali Tribune

Le Conseil malien des Transporteurs routiers (CMTR) s’est bâti un nouveau siège pour son confort. Son inauguration est prévue dans deux mois.



L’immeuble exigu qu’il squattait depuis sa création en 2014 sur la rue Danfaga, à l’Hippodrome en Commune I, sera dans environ deux mois un mauvais souvenir pour ses occupants. Le CMTR a construit un nouvel immeuble R+3 sur fonds propres, à la dimension de ses ambitions. Il s’agit d’une ancienne propriété achetée, démolie, puis reconstruite selon le propre plan du nouvel acquéreur, qui allie confort et modernité.



La nouvelle infrastructure est bien sûr pour le bien être du personnel, des membres du bureau du CMTR et des transporteurs. Le nouveau siège compte une dizaine de bureaux, une grande salle de conférence avec un espace de rencontre sur le toit.



La bâtisse située à équidistance entre la Rue Danfaga et Nelson Mandela, a coûté 500 millions de F CFA. Elle n’attend que son équipement en appareils de climatisation et de mobiliers de bureau pour être occupée. L’immeuble est un véritable joyau architectural qui attire l’attention des passants et donne fière allure dans son voisinage immédiat.



Dans ses projections, le CMTR nourrit d’autres ambitions. Selon son président Youssouf Bani Traoré dit Youssouf Bani, PDG de Bani Transports, il est prévu la construction des aires de repos et de stationnements le long des axes de transport interurbain. L’aménagement des gares routières dans les capitales régionales fait également partie du programme.







Abdrahamane Dicko