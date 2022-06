Hamady Sangaré dit Ze la solution : « La désinformation est la cause de tous les maux au Mali » - abamako.com

Hamady Sangaré dit Ze la solution : « La désinformation est la cause de tous les maux au Mali » Publié le mercredi 15 juin 2022 | Mali Tribune

Le président du parti, Jeunesse et Alternance, (AJA), Hamady Sangaré dit Zé invite les autorités politiques et la justice malienne à sévir contre la désinformation en vue de rendre l’environnement socio-politique plus vivable. Pour lui, la diversité ethnique ou culturelle n’a jamais constitué d’entrave à notre cohésion sociale légendaire.



Le Président de l’AJA exhorte les autorités de la Transition à accentuer les efforts de sensibilisation pour réunir les filles et fils de ce pays autour de l’idéal Mali, comme dans sa devise “un peuple, un but, une foi”.



Il invite par la même occasion les populations à se méfier des risques de la désinformation qui selon lui, est la source principale de la haine et de l’inimitié dans ce pays. « La prolifération des radios libres ne respectant aucune déontologie, les mercenaires du net cachés derrière de faux profils, les vidéomans passionnés mais moins rationnels, sont ceux-là qui ont rendu le climat socio-politique délétère au Mali », déplore-t-il. Il pense que les populations doivent arrêter de boire, sans discernement et au petit bonheur, tout ce qu’on leur raconte. « De nos jours, le peuple malien, dans tous ses compartiments, vit plus d’informations que de d’aliments. Il faut alors que l’information soit plus saine et comestible car la médecine excelle moins dans le traitement de l’intox que l’intoxication », dit-il.







Ibrahima Ndiaye