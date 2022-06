Solidarité : L’AMALDEME flouée par la star Samuel Eto’o Fils ou par Momo de Paris, son intermédiaire ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Solidarité : L’AMALDEME flouée par la star Samuel Eto’o Fils ou par Momo de Paris, son intermédiaire ? Publié le mercredi 15 juin 2022 | Mali Tribune

Tweet

13 juin 2021-13 juin 2022 ! Cela faisait un an que la star Samuel Eto’o Fils, actuel président de la Fédération camerounaise de football/FECAFOOT), a rendu une visite très médiatisée à l’Association malienne des déficients mentaux (AMALDEME) à Taliko, dans la commune IV du district de Bamako. Une visite qui avait suscité beaucoup d’espoir au sein de cette association caritative. Malheureusement, selon sa présidente, les promesses de la star n’ont pas été toujours tenues un an après.



«Cela fait à présent un an, jour pour jour, que nous attendons les 10 millions promis par le footballeur Samuel Eto’o Fils», nous a confié la très dynamique et dévouée présidente de l’Amaldeme, Mme Yasmina Sanogho.



«La promesse d’envoyer aussi en Espagne l’une de nos pensionnaires Rokia Diarra pour sa prise en charge n’a pas été tenue. Agée de 9 ans et élève en 4e année à l’Amaldeme, elle souffre d’une paralysie cérébrale entraînant une déformation des pieds», déplore-t-elle.







Samuel Eto’o à la finale de la Coupe Boubacar Sidiki Sangaré le samedi 12 juin 2021 à Bamako

Invité par Mamadou Lamine Sangaré alias Momo de Paris à la grande finale de la coupe de «Boubacar Sidiki Sangaré» (BSS), l’enfant de Douala a en effet séjourné dans notre capitale pendant 3 jours (11-13 juin 2021). Et c’est pendant ce court séjour que l’ancien international camerounais et star mondiale du foot, Samuel Eto’o Fils, avait fait ces promesses à l’Amaldeme où il s’était rendu le 13 juin 2021. Et cela avec les responsables du «Mouvement BSS» dont il était l’invité.



Et selon la responsable de l’association, c’est Mohamed Lamine Sangaré dit «Momo de Paris» (que nous ne sommes pas parvenus à faire réagir par les canaux conseillés par d’anciens collaborateurs) qui a été l’intermédiaire entre elle et la star camerounaise. «J’ai été obligée de passer par lui puisque je n’avais pas d’autres contacts pour accéder à Monsieur Eto’o. Je n’avais donc pas le choix», nous explique Yasmina.



La question qu’elle se pose aujourd’hui est de savoir s l’Amaldeme a été flouée par Eto’o ou par Momo de Paris, son intermédiaire ?



Kader Toé