Gestion des fonds de la Femafoot: sur un budget prévisionnel 2021-2022 d’environ 5 milliards de Fcfa, les clubs évoluant en ligue 1, 2, 3 et les ligues régionales n’ont reçu que 500 millions de Fcfa. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Gestion des fonds de la Femafoot: sur un budget prévisionnel 2021-2022 d’environ 5 milliards de Fcfa, les clubs évoluant en ligue 1, 2, 3 et les ligues régionales n’ont reçu que 500 millions de Fcfa. Publié le mercredi 15 juin 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par mouhamar

Football: Premier point de presse de Henry Kasperczak

Bamako, le 30 décembre 2013 (FEMAFOOT). Le nouvel entraîneur des Aigles, Henry Kasperczak, animera son premier point de presse ce lundi au siège de la Fédération malienne de football à partir de 12 h 00. En marge de cette cérémonie, se déroulera la remise d’équipements sportifs aux clubs de football féminin. Tweet

L’information est du Comité des Ligues Majeures (CLM) qui, à l’occasion d’une conférence de presse animée le mardi 14 juin 2022 à la Pyramide du Souvenir.



«Où va le reste de l’argent ?» s’est interrogé le conférencier du jour en la personne de Abba Mahamane. Celui-ci avait à ses côtés Salaha Baby (président de la Ligue de Tombouctou), Yéli Sissoko (représentant de la Ligue de Kayes), Tamou Ag Bigui (secrétaire général de la Ligue de Kidal) et Jules Dembélé (secrétaire général de la Ligue de Ségou).



Le CLM de la Femafoot accuse également le comité exécutif de persécution à travers notamment ses commissions indépendantes «qui sont tout sauf indépendantes». «C’est tout cela qui nous a poussé à saisir le Tribunal arbitral du sports. Aujourd’hui, il y a cinq affaires au niveau de la juridiction de Lausanne qui concernent des clubs de D3 et D2 et des ligues. Et figurez-vous, le traitement de ces dossiers coûtera près de 100 millions de Fcfa à notre football. Cet argent aurait pu servir autre chose», a déploré Abba Mahamane.

«Face à cette situation, le Collectif des ligues et clubs majoritaires de la Femafoot a saisi les autorités politiques et administratives pour dénoncer ce harcèlement et cette ingérence du comité exécutif dans les affaires des ligues et clubs. Nous attendons la réponse des autorités, mais en attendant, le Collectif se réserve le droit d’user tous les moyens légaux pour se faire entendre. Nous n’accepterons pas qu’on nous piétine, qu’on bafoue nos droits», a averti Abba Mahamane.



ANDROUICHA