Communiqué de la Maison de la Presse du Mali sur la sortie du Premier ministre dans l'émission Malikoura Taasira .

Publié le mercredi 15 juin 2022

C’est avec stupéfaction et indignation que la Maison de la Presse a suivi l’interview du Premier ministre dans l’émission Malikoura Taasira diffusée le lundi 13 juin 2022 sur la chaîne nationale.

À la question d’un confrère sur l’indexation de l’aide à la Presse au budget de l’Etat ( question qui est d’ailleurs évoquée dans un projet de décret sur la table du gouvernement depuis plusieurs mois) , le Premier Ministre s’est livré à un exercice de désinformation de l’opinion publique.

En effet , le Premier Ministre a déclaré que des journaux l’ont qualifié de voleur dans le traitement de l’information sur la question de l’aide à la Presse. Nous nous inscrivons en faux par rapport à cette déclaration.

Sur la cinquantaine de journaux ayant traité ce sujet qui a fait la « UNE » de l’actualité les semaines écoulées, chaque organe a librement choisi un angle spécifique, aucun n’a manqué de respect ni au Premier Ministre ni à une quelconque autorité de la Transition.

Nous invitons le Premier ministre à la retenue et à faire face à l’essentiel notamment en s’inscrivant dans le cadre de l’adoption des textes de la refondation de la Presse malienne plutôt que de se livrer à des campagnes de désinformation à issue incertaine et aux conséquences dangereuses pour notre pays.

Par ailleurs , la Maison de la Presse invite l’ensemble des rédactions en langues nationales à relayer nos communiqués pour une meilleure compréhension des populations.

Bamako le 15 juin 2022

Le Président de la Maison de la Presse

Bandiougou Dante