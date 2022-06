Terrorisme: voici la liste des 22 personnes tuées à Menaka, la réaction des mouvement du 14 juin d’Alger - abamako.com

Terrorisme: voici la liste des 22 personnes tuées à Menaka, la réaction des mouvement du 14 juin d'Alger Publié le mercredi 15 juin 2022

Les mouvements du 14 juin d'Alger déplore la tuérie perpétrée dans le dimanche 12 juin à Ménaka et appelle les organisations des droits de l'Homme à diligenter afin de traduire les auteurs devant les jurictions compétentes. Ci-dessous leur communiqué.



La Plateforme des Mouvements du 14 juin 2014 d'Alger porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que des hommes armés ont fait irruption, le 12 juin 2022, dans un campement non loin de la localité d'Izingaz (commune d'Ihinita, cercle de Tidermene, région de Menaka) et ont procédé à l’exécution sommaire de vingt-deux (22) personnes parmi lesquelles des déplacés venus chercher refuge dans cette zone.

Il s'agit de :



1.Hakka Ag Assaye

2.Zawtat Ag Tiguit

3.Salihou Ag Wankila

4.Abdoulaye Ag Tiguit

5.Wanarab Ag Damma

6.Mouttaha Ag Madah

7.Aghaly Ag Alhassane

8.Almahmoud Ag Moha

9.Mahamad Ag Issouf

10.Istaf Ag Achafagat

11.Adame Ag Bolla

12.Aghaly Ag Ichikini

13.Ahmad Ag Salihou

14.Issouf Ag Dolla

15.Korey Ag Atta

16.Hamadi Ag Sud-ouest

17.Mohamad Ag Hamad Aghaly

18.Mohamad Ag Abdoul

19.Yacouba Ag Abdoul

20.Souleymane Ag Assoumo

21.Oumar Ag Assoumo

22.Tahadou Ag Hamada.



Ces graves atteintes aux droits humains et à la vie tout court ont été perpetrées par des terroristes affiliés à Daesh et opérant sur des motos.

La Plateforme des Mouvements du 14 juin 2014 d'Alger, tout en condamnant ces crimes d’une horreur inexplicable, appelle la division des droits de l’Homme de la MINUSMA, les organisations des droits de l’Homme, ainsi que toutes les autorités compétentes, à diligenter une enquête pour traduire les auteurs de ces crimes devant les juridictions compétentes.



La Plateforme des Mouvements du 14 juin 2014 d'Alger réitère son appel au Gouvernement du Mali ainsi qu'à toutes les personnes physiques et morales concernées, et particulièrement aux mouvements signataires à tout mettre en œuvre pour endiguer cette vague de crimes de masse.



La Plateforme présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et leur assure qu'elle fera tout ce qui est possible pour que ces crimes ne restent pas impunis.



Pour la Plateforme

Ménaka, le 15 juin 2022

La Cellule de communication