Kolokani : 2ème édition du Salon des paysans Publié le jeudi 16 juin 2022 | Le 22 Septembre

‘’Les autorités de la transition sont déterminées à donner au secteur agricole toute sa place’’, dixit le ministre Modibo Keita



Le ministre du Développement rural Modibo Keïta a présidé ce mardi 14 juin 2022, la cérémonie de lancement de la 2ème édition du Salon des paysans à Kolokani. Il avait à ses côtés son collègue en charge de l’Action humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés Oumarou Diarra, le Directeur national de l’agriculture et les membres du cabinet du département du Développement rural.



Dans le Beledougou, les ministres ont eu droit à un accueil des grands jours par la population en général et les paysans en particulier pour avoir accepté de venir rehausser le niveau de cette 2eme édition du Salon des paysans par leur présence.



Le Salon des paysans est organisé par l’entreprise « Dabataye Tigné yé » en vue d’améliorer les techniques agricoles, d’élevage de pêche et foresterie pour l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une vision qui s’inscrit en droite ligne avec les actions prioritaires du département rural dira le ministre « cela est un soutien à votre ardeur et votre amour pour la terre et un accompagnement de vos efforts inlassables ». Et le ministre Keita de poursuivre « je voudrais ici rassurer les productrices et les producteurs de notre pays que le département du Développement rural, sous la conduite des Hautes Autorités de la Transition, reste plus qu’à jamais déterminé à donner au secteur agricole toute la place qui lui revient dans le développement économique, politique et social de notre pays »



Cette 2ème édition du Salon des paysans qui se tient en ce début d’hivernage est une occasion pour les paysans d’aborder la nouvelle campagne agricole avec une grande assurance.



La rencontre de 3 jours constitue un bel espace de donner et de recevoir, où les producteurs en toute connaissance de cause pourront trouver sur place des intrants agricoles de qualité pour leurs besoins.



Une initiative que le ministre Modibo Keïta souhaite voir se multiplier autant que possible sur l’ensemble du pays pour venir en complément aux bourses semencières.



Au cours de la cérémonie, plusieurs distinctions ont été décernées à certains acteurs du secteur agricole particulièrement au ministre du Développement rural Modibo Keïta pour ses efforts à la tête de son département.



Juste après la cérémonie de lancement les ministres Keïta et Diarra ont procédé à une visite guidée des stands qu’ils ont fortement appréciée.



Diallo avec CCOm MDR