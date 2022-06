Rencontre PM / Association IR GANGA - abamako.com

Rencontre PM / Association IR GANGA Publié le jeudi 16 juin 2022 | Le 22 Septembre

Un document de réflexion sur les conséquences du retrait des forces Barkhane et Takuba remis à Choguel



L’Association des Communautés de Culture Songhay en Mouvement – IR GANDA a eu l’honneur de recevoir à son siège, sis à Baco Djicoroni ACI, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Choguel Kokalla MAIGA, le vendredi 10 juin 2022. Le Président d’IRGANDA, OusmaneIssoufiAIGA et l’ensemble des membres du Bureau Exécutif ont tenu à réserver à leur illustre hôte, un accueil chaleureux dû à son rang.



A l’entame de son propos, le Président D’IR GANDA a souhaité la chaleureuse et fraternelle bienvenue au Premier Ministre, son cadet, et l’a remercié pour cet égard accordé à sa personne et à l’Association qu’il dirige.



En réponse le Premier ministre a dit sa disponibilité à écouter les maliens dans leur grand ensemble, dans le respect de nos valeurs coutumières, de respect dû aux aînés et de la prise en compte des préoccupations de tous.



Au cours des entretiens riches en émotions et en échanges d’informations, le Président D’IR GANDA a dressé un panorama des grandes préoccupations des populations de l’espace IR GANDA, dans le grand ensemble national. “Nous avons au quotidien, la remontée de ces préoccupations des populations” a-t-il dit. Ces préoccupations, qui sont de véritables défis, sont dans l’ordre de la sécurité, des infrastructures d’équipement, de l’éducation, de l’agriculture, des questions humanitaires, de la santé et bien d’autres. Le Président Ousmane Issoufi MAIGA a mis l’accent sur un certain nombre de projets structurants en cours d’exécution, à l’arrêt ou au point d’être lancés ou relancés.



Il s’agit : de la réhabilitation de la route Sévaré-Gao ; de l’aménagement de TAOUSSA, cercle de Bourem ; du projet d’exploitation du Manganèse de Tassiga, cercle d’Ansongo ; de l’exploitation des phosphates du Tilemsi, cercle de Bourem ; du projet d’exploitation du système Faguibine, cercle de Goundam ; de la route Gomacoura-Tombouctou ; de la route Douentza-Tombouctou ; de la route Gossi-Gourma Rharous ; des projets d’irrigation et de développement dans la région de Tombouctou ; etc.



Le Président d’IR GANDA n’a pas manqué de mettre le curseur sur la nécessité pour les populations d’être assistées pour la campagne agricole, notamment en approvisionnement en semences et intrants, sur l’insertion socio-professionnelle des jeunes face aux tentations des groupes extrémistes violents, sur la réouverture des écoles fermées, sur la sécurité alimentaire, sur le retour des déplacés internes et leur assistance, sur la gestion du départ des forces Barkhane et Takuba, etc.



Enfin le Président d’IR GANDA a transmis le message de tout le Bureau Exécutif ainsi que celui de la communauté des membres aux Autorités de Transition, avec à leur tête, le Président Assimi GOITA. Il les a encouragées à persévérer dans le sens de l’unité nationale et le rassemblement de tous les enfants de la Nation autour des objectifs communs, pour la défense de la souveraineté nationale et internationale.



En réponse, le Premier Ministre Choguel Kokalla MAIGA s’est dit très heureux de cette visite. Il a félicité le Président IR GANDA pour le travail scientifique qu’il imprime à son équipe et pour l’apport de l’association dans l’animation de la société civile malienne et dans la recherche de solutions aux préoccupations des populations.



C’est pourquoi, a-t-il dit, qu’il comprend aisément les préoccupations soulevées par le Président d’IR GANDA. S’agissant de la route Sevaré-Gao et de l’aménagement de TAOUSSA, Choguel Kokalla MAIGA dira que ces projets nationaux demeurent des priorités du Gouvernement et leurs questions sont discutées en permanence avec les partenaires techniques et financiers. Il a insisté sur l’importance de la sécurisation du territoire pour leur reprise, ce qui augure d’une bonne suite si l’on se fie à la montée en puissance inéluctable de nos forces armées et de sécurité. Pour toutes les autres questions, le Chef du Gouvernement a dit la détermination des plus hautes Autorités à y faire face malgré la conjoncture économique et internationale que tous les maliens connaissent, avec cependant des efforts colossaux consentis par le Gouvernement pour en atténuer les effets.



Un des temps forts de la cérémonie a été la remise de deux documents stratégiques par le Président d’IR GANDA au Premier Ministre, ainsi intitulés :



– Mémorandum de Plaidoyer pour la prise en charge des préoccupations du moment des populations de l’espace IR Ganda ;



– Réflexion sur les conséquences du retrait des forces Barkhane et Takuba.



Une photo de famille a mis fin à la rencontre.







Source : IR GANDA