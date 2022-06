Le parti Monade satisfait du bilan de l’an I de la rectification de la transition - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le parti Monade satisfait du bilan de l’an I de la rectification de la transition Publié le jeudi 16 juin 2022 | Le Wagadu

Tweet

Le samedi 11 juin 2022, le parti Mouvement national pour le développement (MONADE FASO NIETA), sous la houlette de son président Dr. Aliou Moussa Keita, a animé une conférence de presse à son siège à Boulkasoumbougou au cours de laquelle il a établi un bilan de gestion de la transition sous la présidence du col. Assimi Goïta. Le président Kéïta a profité de l’occasion pour proposer des perspectives.



En commençant par le volet sécuritaire, le président du parti Mouvement national pour le développement (MONADE FASO NIETA) a affirmé que les résultats de l’engagement des autorités de la transition, à ramener la paix sur toute l’étendue du territoire national, sont concrets sur le terrain. Et cela, à travers les opérations Maliko et Kélétigui qui ont permis d’infliger un coup sévère aux terroristes et à les mettre en débandade.



Dr. Aliou Moussa a également soutenu que les Forces armées maliennes (FAMAS) ont été réarmées à hauteur de souhait, à travers notamment l’acquisition de nouveaux équipements et matériels militaires qui sont à l’actif du président Assimi Goïta.



Il reconnaît cependant que malgré les efforts des autorités de la transition, il reste beaucoup à faire, surtout le combat contre les connexions que les terroristes ont réussi à établir avec les populations locales et la conservation des acquis sur le terrain pour que les forces du mal ne reviennent pas encore s’installer et terroriser les localités libérées.



La demande de retrait de la force Barkhane



Abordant le volet social, Dr. Keita a affirmé que les réalisations parlent d’elles-mêmes. Il s’agit notamment de la réalisation de 200 forages qui est, selon lui, inédite et la distribution de kits alimentaires à des familles qui sont dans le besoin.



Sur le plan diplomatique, Dr. Moussa Keita soutient qu’il y a eu beaucoup de changements, notamment à travers la demande de retrait de la force Barkhane, l’expulsion du Représentant de la Cédéao et celle de l’Ambassadeur de France -qu’aucun Malien ne pouvait imaginer à l’époque vu les rapports de force récents entre le Mali et France. « En un an, à travers ces décisions fortes, responsables et patriotiques, la transition a voulu montrer que le Mali va être respecté et à défaut on sait comment se faire respecter », poursuit-il.



Il a aussi précisé que grâce aux changements opérés par les autorités de la transition sur le plan diplomatique, le Mali est devenu une référence en Afrique et même dans le monde et cela peut être illustré par la série de soutiens des personnalités de beaucoup pays dans le monde aux autorités dans la transition.



Les perspectives



Parlant toujours des progrès sous le président Goïta, le président Keita a fait remarquer l’apaisement du front social, à travers l’élan de solidarité exprimé, après la survenue des sanctions de la Cédéao, par les Maliens qui ont mis l’intérêt supérieur de la nation au-dessus de leurs intérêts personnels pour relever ce défi.



En termes de perspectives, Dr. Moussa Aliou a souligné que le prochain grand projet consiste en l’organisation d’élections libres et transparentes qui mettront fin à la transition. Il a expliqué que ce projet est vraiment titanesque parce qu’il faut rédiger une nouvelle constitution et mettre en place les organes qui vont s’occuper de l’organisation des élections à tous les niveaux (national, régional et local).



Tout en saluant la coopération Mali-Russie et reconnaissant les actions de la Minusma, même si son parti souhaite son départ, Dr. Moussa Keita a affirmé que ce n’est ni la Russie ni la Minusma qui peut assurer la sécurité du Mali ; c’est le Mali lui-même qui doit être garant de sa sécurité.



Tout en invitant les populations maliennes à soutenir la transition, il a terminé son intervention en réitérant le soutien de son parti aux autorités ; et d’assurer que son parti continuera à sensibiliser les populations pour soutenir les actions de la transition. Il a en outre noté l’élaboration d’un projet de propositions pour la transition.



Fadiala N. Dembélé