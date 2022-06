Journée Internationale de Sensibilisation à l’Albinisme : Plus d’attention envers les personnes atteintes d’albinisme - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Journée Internationale de Sensibilisation à l’Albinisme : Plus d’attention envers les personnes atteintes d’albinisme Publié le jeudi 16 juin 2022 | Le Wagadu

Tweet

L’albinisme continue d’être mal compris dans notre société. L’albinisme est une maladie héréditaire, se caractérisant par un défaut de production de la mélanine. La mélanine est un pigment qui colore la peau, les cheveux et les yeux. Les personnes atteintes d’albinisme sont vulnérables.



Elles subissent de fortes discriminations, de violences découlant de fausses croyances ou de superstitions. Une apparence physique qui fait l’objet de mythes erronés et qui favorise la stigmatisation de ces personnes.



Dans certaines communautés, la vie de ces personnes est perpétuellement en danger. Une journée qui nous invite à plus de compassion et à lutter contre les agressions et stigmatisations envers les personnes albinos. Les personnes atteintes d’albinisme ont des besoins spécifiques qui nécessitent une attention particulière de notre part.



Disons non aux croyances étonnées qui déshumanisent les personnes atteintes d’albinisme !



Pr. Charlemagne Ouédraogo/Gynécologue-Obstétricien