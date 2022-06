Développement économique durable au Mali : Vers la mise en œuvre d’un schéma pour les 20 prochaines années - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Développement économique durable au Mali : Vers la mise en œuvre d’un schéma pour les 20 prochaines années Publié le jeudi 16 juin 2022 | aBamako.com

© Présidence par DR

Premier Conseil des Ministres du gouvernement Choguel K Maiga

Bamako le 16 juin 2021. Le président de la Transition, Assimi Goïta, a présidé son premier Conseil des ministres au palais de Koulouba, ce mercredi. Tweet

Le Schéma National d’Aménagement du Territoire, telle est l’appellation donnée à l’outil de planification spatiale par lequel le gouvernement entend réussir le développement économique et durable de notre pays pendant les deux prochaines décennies. Le projet de décret portant approbation de ce schéma a été adopté au conseil des ministres du mercredi 15 juin 2022 sur le rapport du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population.



Cet outil de planification spatiale va définir les conditions d'utilisation optimale de l'espace national par l'ensemble de la collectivité. Il fixe les vocations initiales et les affectations futures des terres selon le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres.



« Le Schéma National d'Aménagement du Territoire définit les perspectives économiques, les orientations stratégiques, les axes et les projets structurants prioritaires. Sa mise en œuvre permettra le développement économique durable tout en préservant la capacité productive de chaque milieu. » précise le communiqué avant de signifier que ledit projet de décret est adopté en vue de doter notre pays pour les vingt (20) prochaines années, d’un cadre de référence politique, administratif, juridique, technique et de planification multisectorielle des investissements physiques à réaliser sur le territoire national.



ANDROUICHA