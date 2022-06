Stratégie nationale de Stabilisation des régions du Centre : Un document qui s’articule autour de 4 axes. - abamako.com

La Stratégie nationale de Stabilisation des régions du Centre et son Plan d’actions 2022-2024 ont fait l’objet d’une communication dont le gouvernement a pris acte lors du conseil des ministres du mercredi 15 juin 2022. Ainsi, sur le rapport du premier ministre, le Cadre politique de gestion de la crise du Centre, créé en vue d’assurer la coordination aux niveaux stratégique et politique de l’ensemble des efforts de stabilisation du Centre, va s’appuyer sur un document qui s’articule autour de quatre axes.



Le rétablissement de la Paix, de la Sécurité et de la Cohésion sociale ainsi que la Amélioration de la Gouvernance et Renforcement de la Justice constituent les axes 1 et 2 tandis que les axes 3 et 4 sont respectivement la Gestion des questions humanitaires et de relèvement économique, et la Communication et Coordination des interventions.



« La présente stratégie traduit cette volonté des Autorités de la Transition d'avoir une approche holistique de la stabilisation des régions du Centre, avec pour vision : « faire du Centre une zone stable et prospère où les communautés sont réconciliées entre elles-mêmes et vivent en harmonie » peut-on lire dans le communiqué sanctionnant ce conseil des ministres. Le même communiqué précise que la mise en œuvre de la Stratégie nationale de Stabilisation des régions du Centre permettra de rétablir l’Etat dans ses fonctions régaliennes.



ANDROUICHA