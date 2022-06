Kayes-Bamako : des hommes armés ont mis le feu à trois camions citernes - abamako.com

News Société Article Société Kayes-Bamako : des hommes armés ont mis le feu à trois camions citernes Publié le jeudi 16 juin 2022 | L’Indépendant

Des hommes armés non identifiés, sur des motos, ont mis le feu, lundi, à trois véhicules citernes d’une compagnie locale, transportant chacun quarante-cinq mille litres de gaz-oil, à 10 km de Torodo (Ouest), sur la route de Bamako, a rapporté l’AMAP.











Selon des témoignages recueillis sur place, les malfrats ont fait dévier les camions, en provenance de Kayes, de leur trajectoire normale. A 4 km de là, après avoir forcé la route, à plusieurs reprises, les véhicules ont été contraints de s’arrêter. C’est alors que les bandits ont ordonné aux chauffeurs de mettre pied à terre. Ceux-ci ont obtempéré et ont été dépouillés de leurs téléphones portables afin de les empêcher de toute communication. Les agresseurs auraient dit aux chauffeurs n’avoir aucun problème avec eux » personnellement « , mais plutôt en vouloir à l’Etat et aux autorités. L’un des chauffeurs leur aurait dit ne pas être des fonctionnaires mais travailler pour une société privée. » Notre travail nous permet de nourrir et d’entretenir dignement nos familles « .



Source : L’INDEPENDANT



