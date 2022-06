Mali : l’ambassade US alerte sur un risque d’attaque terroriste à Bamako - abamako.com

Mali : l'ambassade US alerte sur un risque d'attaque terroriste à Bamako Publié le jeudi 16 juin 2022

L’ambassade des États-Unis au Mali a informé ce 16 juin les citoyens américains qu'une attaque terroriste à Bamako pourrait être planifiée et viser les bureaux du gouvernement malien, l'aéroport et/ou les lieux fréquentés par les Occidentaux, notamment les installations diplomatiques, les hôtels et les restaurants.



L'ambassade des États-Unis a pris les mesures supplémentaires suivantes en réponse aux menaces de sécurité en cours : un couvre-feu a été mis en place pour les employés de l'ambassade de 23h00 à 5h00 du matin tous les jours ; les déplacements des employés à Bamako peuvent être limités.



Des mesures à prendre sont recommandées par l'ambassade :

- Continuez à faire preuve de vigilance pendant votre séjour au Mali

- Restez vigilant dans les endroits fréquentés par les touristes/occidentaux.

- Revoyez vos plans de sécurité personnels

- Gardez un profil bas

- Soyez conscient de votre environnement

- Gardez un moyen de communication (téléphone cellulaire, etc.) chargé et sur vous en tout temps.

- Surveillez les médias locaux pour obtenir des mises à jour.