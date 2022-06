Situation polico-sécuritaire du Mali La MODELE-Mali s’inquiète de l’isolement du pays La situation à la loupe de la veille citoyenne - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Situation polico-sécuritaire du Mali La MODELE-Mali s’inquiète de l’isolement du pays La situation à la loupe de la veille citoyenne Publié le jeudi 16 juin 2022 | Notre Voie

Tweet



La Mission d’Observation des Élections au Mali (MODELE-Mali) a publié son rapport hebdomadaire de la semaine du 04 au 11 juin 2022. Un rapport qui revient sur les activités en rapport avec la situation nationale à l’interne mais aussi les tractations entre notre pays et ses voisins, notamment la CEDEAO. Le Rapport hebdomadaire de MODELE-Mali c’est aussi des recommandations visant à guider et à inspirer les autorités de la Transition dans la prise de décision.











Ainsi, sur le terrain, l’observation de l’évolution de la situation politique laisse comprendre, selon la MODELE-Mali, que le dialogue est maintenu entre Bamako et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel. Elle en veut pour preuves le son communiqué final de la conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, tenue le 4 juin 2022 à Accra au Ghana, dans lequel les efforts déployés par le médiateur Goodluck Jonathan en vue de l’obtention d’un chronogramme acceptable et propre à assurer un retour rapide à l’ordre constitutionnel au Mali ont été salués. Goodluck Jonathan qui est du reste attendu au Mali.



Si le sommet a décidé de maintenir les sanctions imposées le 09 janvier 2022 et de poursuivre le dialogue dans le but de parvenir à un accord devant permettre la levée progressive des sanctions à condition que la transition malienne puisse fournir un chronogramme, les Chefs d’États ont cependant décidé d’examiner la situation du Mali lors de son prochain sommet ordinaire du 03 juillet 2022, tout en invitant le Médiateur à poursuivre ses efforts en vue de finaliser les discussions avec les autorités de la Transition. En réaction au communiqué de la CEDEAO, note la MODELE-Mali, les autorités maliennes ont publié le décret n°2022-0335/PT-RM du 6 juin 2022 fixant la durée de la transition à 24 mois à compter du 26 mars 2022.











Si la CEDEAO a pris acte de ce décret le 07 juin 2022 et a regretté cette décision des autorités maliennes alors que les négociations se poursuivent entre les deux parties pour parvenir à un consensus, le fait pour elle de laisser entendre que la médiation continue en vue de parvenir à un consensus, prouve que le pont n’est pas coupé, selon la MODELE-Mali, qui touche au passage le fait que le Conseil National de Transition (CNT) a pris acte du décret portant prolongation de la transition à 24 mois et a apporté son soutien aux autorités à travers un communiqué en date du 07 juin. Par contre, quant à la prolongation de la Transition, la MODELE-Mali note que le Cadre d’échanges des partis politiques et regroupements de partis politiques pour une transition réussie regrette l’absence d’inclusion à cette prise de décision.



A lire aussi : Le Vietnam est l’un des modèles les plus performants en termes de promotion de l’égalité des sexes

Le Cadre qui demande de ce fait aux autorités de la Transition de soumettre un chronogramme accepté de tous les acteurs maliens et de trouver un compromis avec la CEDEAO pour la levée des sanctions. Le Cadre réitère en outre ses propositions de mise en place d’un gouvernement inclusif avec un Premier ministre neutre et une feuille de route consensuelle pour une durée de Transition n’excédant pas 12 mois, et invite le médiateur de la CEDEAO à plus d’inclusivité dans la recherche de solution en associant toutes les parties prenantes, y compris la classe politique, afin d’aboutir à un chronogramme consensuel.



Par ailleurs, la MODELE-Mali fait mention du fait que le Président en exercice de l’Union Africaine, Macky Sall a, dans une interview en date du 9 juin, suggéré aux autorités de la Transition du Mali de produire un chronogramme électoral sur la durée des 24 mois, afin de donner plus de chance pour la levée des sanctions lors du prochain sommet.



Pour ce qui concerne les élections et les réformes, la MODELE-Mali regrette que la commission Lois du CNT a proposé, dans le cadre de ses écoutes sur le projet de loi électorale, de faire un retour public aux structures et personnalités écoutées suite aux nombreuses recommandations formulées, sans pour autant préciser une date. La MODELE-Mali note aussi que le Président de la Transition a pris un décret en date du 10 juin 2022, portant création, mission, organisation et fonctionnement de la commission de rédaction de la nouvelle Constitution.







Sur le plan sécuritaire à contrario, de violents combats ayant opposé l’armée malienne, appuyée par le Groupe d’Autodéfense Touaregs Imghad et Alliés (GATIA) et le Mouvement pour le Salut de l’Azawad (MSA), et les combattants de l’État Islamique au Grand Sahara (EIGS) à Ménaka inquiètent la MODELE-Mali.



En conclusion, la MODELE-Mali recommande aux autorités de la Transition : De continuer le dialogue avec la CEDEAO pour la levée des sanctions qui pénalisent le peuple malien et de publier dans les meilleurs délais un calendrier électoral ; De mieux communiquer vis-à-vis du public sur le processus d’adoption de la nouvelle loi électorale au niveau du CNT ; D’assurer un large consensus politique autour des réformes électorales et constitutionnelles au cours de la période transitoire…



Damus



Source : Notre voie