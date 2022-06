CNT : la création d’universités à Sikasso, Tombouctou et Gao adoptée pour un budget de plus de 200 milliards de f Cfa d’ici 2030 - abamako.com

CNT : la création d'universités à Sikasso, Tombouctou et Gao adoptée pour un budget de plus de 200 milliards de f Cfa d'ici 2030
Publié le jeudi 16 juin 2022

Initié par le Conseil des ministres en sa séance du 23 mars 2022, le projet de loi portant création des universités de Sikasso, de Tombouctou et de Gao a été adopté ce jeudi 16 juin 2022 par le Conseil national de transition (CNT) à l’unanimité des 107 voix présentes



Ces établissements publics à caractère scientifique, technique et culturel, qui verront bientôt le jour, auront pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique.



Selon le Pr Amadou Kéita, ministre de l’Enseignement supérieur, la création de ces universités aura une incidence financière par rapport aux travaux de construction et d’équipements évalués à 120 milliards de F CFA pour la période de 2022 à 2030 pour l’université de Sikasso, 41.714.434.000 F Cfa pour l’université de Tombouctou, et 41.288.868.000 F Cfa pour l’université de Gao. Soit un total de plus de 203 milliards de f Cfa pour faire de ces grandes villes des pôles scientifiques.



Il faut rappeler que plusieurs autres projets de lois ont été adoptés au conseil national de transition lors de cette session.



