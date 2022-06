Pour protester contre l’augmentation du tarif de transport : La synergie des forces vives de Kayes menace de bloquer les cars à compter de ce 20 juin - abamako.com

Pour protester contre l'augmentation du tarif de transport : La synergie des forces vives de Kayes menace de bloquer les cars à compter de ce 20 juin Publié le jeudi 16 juin 2022 | Le challenger

L’augmentation du tarif de transport entre Bamako et la Cité des rails est à l’origine de la menace de la Synergie des forces vives de Kayes de bloquer tous les cars sur la RN1, à compter de ce 20 juin 2022.



«Suite aux échecs des négociations présidées par le CMTR relatives à la réduction du tarif des billets de transport en commun sur l’axe Kayes-Bamako-Kayes, la Synergie des forces vives de Kayes venons par la présente vous informer des dispositions prises pour manifester ses protestations contre la hausse injuste des prix du billet. En effet, elle décide de bloquer tous les cars qui emprunteront la RN1 à compter du lundi 20 juin 2022 si rien n’est fait ».



C’est le contenu d’une correspondance en date du 13 juin 2022 signée par Boubacar Niagando, Président de la Synergie des Forces vives de Kayes. Elle est adressée au Président de Groupement des chefs d’escale de Kayes.



A la fois complexe et délicate, la situation intervient dans un contexte difficile. Les autorités concernées en plus du gouverneur de la région, Colonel Moussa Soumaré, ont du pain sur la planche.



Boubacar Idriss Diarra