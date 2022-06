Relation commerciale France/Mali : Le Mali est le 3ème marché sous-régional de la France - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Relation commerciale France/Mali : Le Mali est le 3ème marché sous-régional de la France Publié le jeudi 16 juin 2022 | Le challenger

© aBamako.com par A S

Visite du Premier ministre français Edouard Philippe

Bamako, le 23 février 2019 Edouard Philippe a fait une visite d`Etat au Mali Tweet

Le Mali est le 3ème marché sous-régional de la France derrière la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Les échanges commerciaux restent stables et concentrés.



Les exportations françaises représentent 407M€. Elles concernent essentiellement les autres produits industriels (154,8M€, produits pharmaceutiques, chimiques, parfums, cosmétiques), les équipements mécaniques, matériels électriques et informatiques (119,3M€) et les produits des industries agroalimentaires (66M€) et agricoles (48,7M€). Les importations françaises en provenance du Mali représentent 7,82M€.



Elles concernent essentiellement les produits agricoles, sylvicoles et de l’aquaculture (4,4M€), les produits des industries agro-alimentaires (1,9M€) et les équipements mécaniques, matériels électriques et électroniques (0,8M€).



Exportations globales : elles atteignent 470,29 Mds XOF (527,460 Mds XOF au T4 2021) soit une baisse de 10,87% due principalement à un repli d’exportation des combustibles et produits des industries extractives (-65,42%), des autres produits semi-manufacturés (-60,08%), des machines et matériel de transport (-41,91%), des produits agricoles (-33,88%), des articles et transactions non classés ailleurs dans la CTCI (- 11,46%), et du Fer et de acier (-6,46%).



Importations globales : elles s’élèvent à 632,54 Mds XOF (887,96 Mds au T4 2021) soit une baisse de 28,77% imputable à un recul des importations de fer et acier (-62,45%), machines et matériel de transport (-50,73%), textiles (-44,60%), articles et transactions non classés ailleurs dans la CTCI (-32,37%), produits agricoles (-29,83%), autres articles manufacturés (-29,71%) et vêtements (-27,53%).



Principaux pays clients du Mali : ce sont l’Afrique du Sud (48,19% de l’ensemble), la Suisse (29,65%) l’Australie (11,84%), le Danemark (2,93%), le Burkina Faso (1,85%). La France se situe à la 08ème place (0,58%).



Principaux pays fournisseurs : ce sont le Sénégal (19,46%), la Chine (16,77%), la Côte d’ivoire (11,09%), la France (7,59%), l’Inde (7,72%) et les États-Unis (2,20%).



Source : Commerce extérieur du Mali au premier trimestre 2022 (INSTAT Mali)