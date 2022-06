Le Comité Stratégique du Mouvement du M5-RFP de nouveau frappe par un séisme : Me Mohamed Aly Bathily , président du Parti FASODE , quitte le navire - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Comité Stratégique du Mouvement du M5-RFP de nouveau frappe par un séisme : Me Mohamed Aly Bathily , président du Parti FASODE , quitte le navire Publié le vendredi 17 juin 2022 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par Androuicha

Quelques candidats de la présidentielle de 2018

Photo Mohamed Ali BATHILY Tweet



Si le Comité Stratégique du Mouvement du 5 Juin- Rassemblement des Forces Patriotiques (CS-M5-RFP) suscitait tant d’espoir chez le peuple malien, de plus en plus, cette organisation devient un mouvement de déception, depuis l’arrivée de Dr Choguel Kokalla Maïga à la Primature. Contestant avec la dernière énergie la façon de faire au sein de cette faitière, après tant d’autres départs de « poids lourds », finalement le président du Parti Front Africain pour la Solidarité et la Démocratie (FASODE), Me Mohamed Aly Bathily a décidé de (…)



TOUGOUNA A. TRAORE



Source: NOUVEL HORIZON