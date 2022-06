Education au Mali : La Coalition EPT invite les autorités à favoriser l’accès et le maintien à l’école des enfants vivant avec un handicap - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Education au Mali : La Coalition EPT invite les autorités à favoriser l’accès et le maintien à l’école des enfants vivant avec un handicap Publié le vendredi 17 juin 2022 | Le Républicain

Tweet

La Maison des Aînés de Bamako a abrité, le mercredi 15 juin 2022, la cérémonie d’ouverture de l’atelier de renforcement des capacités des membres de la Coalition des Organisations de la Société Civile pour l’Education Pour Tous au Mali (COSC-EPT / Mali) et un membre de l’équipe projet « Education Inclusive au Sahel » sur l’inclusion du handicap. Le présent atelier de renforcement des capacités des membres de la Coalition-EPT vise à les doter de compétences afin qu’ils soient à mesure de conduire des activités de plaidoyer/ influence en faveur de l’inclusion des enfants vivant avec le handicap dans le système éducatif.



La cérémonie d’ouverture de cet atelier de deux jours était présidée par le secrétaire général de la Coalition des Organisations de la Société Civile pour l’Education Pour Tous au Mali (COSC-EPT / Mali), Souleymane Bocoum, en présence du coordinateur national de la Coalition EPT, Mahamadou Ongoïba, des autres membres de la Coalition, et du facilitateur, Calixte D. CAPO. Dans ses mots de bienvenue, le secrétaire général de la COSC-EPT / Mali, Souleymane Bocoum, a fait savoir qu’au Mali, le handicap demeure une préoccupation en matière d’accès à l’éducation. « Même si on note quelques progrès, il reste beaucoup à faire dans la prise en compte des besoins spécifiques de ces enfants pour leur éducation.



Au sortir de cet atelier, j’ose espérer que chacun de nous sera outillé pour contribuer à l’éducation inclusive de qualité pour les filles et les garçons du Mali », a-t-il dit. Enfin, il a remercié la structure « Humanité & Inclusion » pour son appui en faveur de la coalition. Pour sa part, le coordinateur national de la Coalition EPT, Mahamadou Ongoïba a indiqué que depuis 2017, la Coalition des Organisations de la Société Civile pour l’Education Pour Tous au Mali (COSC-EPT / Mali) a noué un partenariat avec la structure « Humanité & Inclusion » dans le cadre de l’exécution du Projet sous régional dénommé « Education Inclusive au Sahel » qui couvre trois pays : Burkina Faso, Mali et Niger.



A ses dires, l’objectif général du projet est de contribuer à une éducation inclusive de qualité pour les filles et les garçons marginalisées au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Il a souhaité la nécessité de favoriser l’accès et le maintien à l’école des enfants vivant avec un handicap, afin de leur permettre de conduire des plaidoyers plus efficace dans ce sens.



Selon lui, l’objectif général de cet atelier de renforcement des capacités des membres de la Coalition-EPT vise à les doter de compétences afin qu’ils soient à mesure de conduire des activités de plaidoyer/ influence en faveur de l’inclusion des enfants vivant avec le handicap dans le système éducatif.



Aguibou Sogodogo