Un gisement de diamant découvert dans la région de Bougouni : Samadou minning vient de découvrir des diamants dans la région de Bougouni Publié le vendredi 17 juin 2022 | Le DEMOCRATE

Après trois mois de recherche, la société Samadou Mining est tombée sur une quantité importante de diamant. Cette découverte confirme la richesse du Mali en ressources naturelles. Après avoir touché du doigt le fameux métal, la société de l’opérateur Mamady Doucouré compte désormais installer la première mine d’exploitation de Diamant au Mali, plus précisément dans cette localité à Bougouni. Le PDG Mamady Doucouré et son service technique ont par ailleurs signalé que l’autre défi qui les attend désormais est l’obtention d’un permis d’exploitation auprès du gouvernement du Mali. Selon le PDG de la société Samadou Minining, la quantité découverte prouve à suffisance que le diamant est sous le sous-sol du Mali. Le directeur national de la Géologie et des Mines, Cheick Fanta Mady a promis à la société Samadou Mining, le soutien de l’État pour l’obtention d’une licence. Le maire de la commune de Tièmala Banimonotiè s’est réjoui de cette découverte, qui selon lui, sera une lueur d’espoir pour sa commune en particulier et pour le Mali en général.



Falaye Sissoko